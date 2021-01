Místo lidí vlajky a mimořádná bezpečností opatření. Bidenova inaugurace bude výjimečná

WASHINGTON/PRAHA „Já, Joseph Robinette Biden, slavnostně přísahám, že budu čestně vykonávat úřad prezidenta Spojených států a budu podle svých sil zachovávat, ochraňovat a bránit Ústavu Spojených států.“ Tak zní slib, který bude muset nastupující hlava státu přednést při inauguračním ceremoniálu, jímž se po boku viceprezidentky Kamaly Harrisové ujme nejvyššího úřadu USA stejně jako 45 prezidentů před ním.

Letošní oslavy však budou poněkud výjimečné. Zaprvé tím, že se uvedení do úřadu nezúčastní odcházející prezident. Donald Trump měl hlavní město opustit v brzkých ranních hodinách.



Zadruhé bude ve Washingtonu, D.C. mnohem více bezpečnostních opatření než kdy v minulosti. Kvůli obavám z opakování násilných nepokojů ze 6. ledna, kdy dav rozvášněných podporovatelů Donalda Trumpa vzal útokem budovu amerického Kongresu, bude celý areál národního parku National Mall obehnán vysokým oplocením a při každém ze vstupů mají hlídkovat příslušníci policie a národní gardy.



Zatřetí bude kvůli obavám z nepokojů i pandemii omezena i velikost samotného obřadu, kterého se běžně účastní statisíce Američanů. Přímo u Kapitolu, kde tradičně probíhá inaugurace přesně v poledne místního času, budou moci Bidenovu přísahu sledovat pouze členové Kongresu, přičemž si každý mohl pozvat jednoho hosta. Přítomni rovněž bývají i dřívější prezidenti. Dosluhující administrativu bude na místě reprezentovat viceprezident Mike Pence. Místo diváků inaugurační komise připravila na National Mall téměř 200 tisíc vlajek.

Bohoslužba na úvod dne D

Inaugurace nového prezidenta probíhá vždy 20. ledna, a to již od roku 1937. Dříve byl dnem uvedení do úřadu 4. březen, tedy den, kdy se roku 1789 rozdělil Kongres na dvě komory, Sněmovnu reprezentantů a Senát. Pokud se nicméně stane, že 20. leden připadne na neděli, složí prezident přísahu nejprve soukromě a veřejný ceremoniál se odehraje až v pondělí 21. ledna. Naposledy se tak stalo v roce 2013, když podruhé vcházel do úřadu Barack Obama.

Den D začíná pro nastupujícího prezidenta ranní bohoslužbou. Tuto tradici začal v roce 1933 prezident Franklin Delano Roosevelt a od té doby v ní pokračovali všichni prezidenti USA s výjimkou Geralda Forda. Po mši se za běžných okolností krátce setká nastupující prezident se svým předchůdcem v Bílém domě a společně se pak přesunou do budovy Kapitolu. Letos se s největší pravděpodobností bude muset nastupující hlava státu spokojit s viceprezidentem Pencem.

Inaugurační ceremoniál před polednem uvede kapela amerického námořnictva, po níž následují proslovy, zpěv několika písní a čtení z bible.

U Kapitolu pak noví nájemníci Bílého domu složí přísahu, nejprve viceprezidentka, poté hlava státu. Nastupující hlava státu skládá vždy přísahu do rukou předsedy Nejvyššího soudu.

Okamžitě po přísaze vypálí prezidentská baterie 21 dělových salv a prezident pronese řeč. V ní většinou představí svou vizi pro USA a sdělí národu své cíle. Nejkratší řeč o 135 slovech pronesl v roce 1793 George Washington, přes 90 minut naopak řečnil v roce 1841 William Harrison. Stalo se mu to ale osudným, v mrazu se nachladil a za necelý měsíc zemřel.

Většina ceremoniálů se v minulosti odehrála před východním vstupem do Kapitolu, ale od roku 1981, kdy byl uveden do funkce Ronald Reagan, se inaugurační obřad přenesl ke vchodu západnímu, odkud je výhled na National Mall.



Ne vždy ale probíhala přísaha prezidenta v slavnostním duchu. Lyndon B. Johnson ji skládal za tragických okolností do rukou federální soudkyně na palubě letadla v Dallasu poté, co byl zastřelen prezident John F. Kennedy.

Poté, co skončí celý inaugurační obřad, následuje běžně tradiční oběd v Kapitolu. Od roku 1801, kdy byl do úřadu uveden Thomas Jefferson, je také zvykem, že prezident a viceprezident po skončení slavnostního oběda sledují přehlídku vedenou na Pennsylvania Avenue směrem k Bílému domu. Velký den nového prezidenta končívá několika plesy pořádanými na jeho počest. Na nic z toho však letos kvůli výjimečným opatřením nedojde.

V průběhu dne nový šéf Bílého domu položí věnce na Arlingtonském národním hřbitově, kde jsou pochováváni veteráni a padlí od doby občanské války.