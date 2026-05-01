Jablko za tři stovky, kilogram za tisícovku, žasl Putinův zmocněnec na Čukotce

Autor: ,
  8:00
Na Čukotce, nejvýchodnější výspě Ruska, stojí kilogram jablek tisíc rublů (asi 280 korun), pozastavil se prezidentův představitel pro Dálný východ, vicepremiér Jurij Trutněv. A hodlá se domáhat vysvětlení, jak je to možné, když už dva roky platí zákon, který měl snížit ceny potravin a základního zboží v severských končinách."Děláme něco špatně," připustil podle ruských médií Trutněv.

Ruský vicepremiér a vyslanec prezidenta Vladimira Putina pro Dálněvýchodní federální okruh Jurij Trutněv (5. září 2024) | foto: Profimedia.cz

Vylíčil, že navštívil jeden obchod na Čukotce a všiml si, že jablka stojí 1000 rublů za kilogram. Vzhledem k tomu, že šlo o velká jablka, odhadl, že za jeden kus by musel zaplatit 300 rublů (asi 84 korun).

„Abych byl upřímný, ta cena je impozantní,“ prohlásil podle serveru RBK na poradě o rozvoji Čukotského autonomního okruhu.

„To je jak v 90. letech“

Potraviny na Čukotce a jiných vzdálených končinách bývají tradičně několikanásobně dražší než v evropské části Ruska, připomněl server The Moscow Times a dodal, že o přijetí zákona, který by zlevnil potraviny, palivo a stavebniny, usilovali místní zástupci dvě desetiletí.

Zmíněný zákon, vypracovaný na pokyn prezidenta Vladimira Putina, zahrnuje 19 regionů, ve kterých žije 2,16 milionu lidí.

Ještě v létě 2023 čukotský gubernátor Vladislav Kuzněcov uvedl, že dostává stížnosti na vysoké ceny potravin a třeba i na to, že obyvatelům města Bilibino prodávají vajíčka jen po předložení dokladů. „To je jak v 90. letech,“ prohlásil a nařídil ve městě vytvořit stálou zásobu vajec postačující na dva měsíce.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse

Názor

Poslední slovo

Komentář

Úhel pohledu

Doporučujeme

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.