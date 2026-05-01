Jablko za tři stovky, kilogram za tisícovku, žasl Putinův zmocněnec na Čukotce

Vylíčil, že navštívil jeden obchod na Čukotce a všiml si, že jablka stojí 1000 rublů za kilogram. Vzhledem k tomu, že šlo o velká jablka, odhadl, že za jeden kus by musel zaplatit 300 rublů (asi 84 korun).
„Abych byl upřímný, ta cena je impozantní,“ prohlásil podle serveru RBK na poradě o rozvoji Čukotského autonomního okruhu.
„To je jak v 90. letech“
Potraviny na Čukotce a jiných vzdálených končinách bývají tradičně několikanásobně dražší než v evropské části Ruska, připomněl server The Moscow Times a dodal, že o přijetí zákona, který by zlevnil potraviny, palivo a stavebniny, usilovali místní zástupci dvě desetiletí.
Zmíněný zákon, vypracovaný na pokyn prezidenta Vladimira Putina, zahrnuje 19 regionů, ve kterých žije 2,16 milionu lidí.
Ještě v létě 2023 čukotský gubernátor Vladislav Kuzněcov uvedl, že dostává stížnosti na vysoké ceny potravin a třeba i na to, že obyvatelům města Bilibino prodávají vajíčka jen po předložení dokladů. „To je jak v 90. letech,“ prohlásil a nařídil ve městě vytvořit stálou zásobu vajec postačující na dva měsíce.
