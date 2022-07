Zabavená jachta ruského oligarchy skrývala unikátní Fabergého vejce

„Pokud se prokáže jeho pravost, je to to nejzajímavější, co západní úřady dosud během protiruských sankcí zabavily,“ uvedla náměstkyně amerického ministerstva spravedlnosti Lisa Monacová na bezpečnostním fóru v Aspenu.

Konkrétní jméno jachty nechtěla zveřejnit, pouze uvedla, že loď plula z Fidži a v současnosti kotví v San Diegu. Podle všech indicií by mělo jít o luxusní plavidlo Amadea ruského oligarchy Sulejmana Kerimova v ceně tří set milionů dolarů.

„Pokud bude šperk uznán jako pravý, půjde o jeden z mála zbývajících kusů na světě, jeho hodnota bude v řádech milionů dolarů,“ uvedla Monacová v Aspenu, kde se řešila úloha orgánů činných v trestním řízení při zmrazování a zabavování ruského majetku.

„Spolupracujeme s našimi kolegy po celém světě, abychom provedli prohlídky všech zabavených jachet a ujistili se, že máme všechna potřebná oprávnění a mohli se obrátit na soud,“ podotkla.

Takzvaná vejce se stala synonymem bohatství a luxusu od doby, kdy v roce 1885 ruský car Alexandr III. pověřil mladého klenotníka Fabergého, aby klenot vyrobil jako dárek pro jeho manželku Marii.

Na další tři desetiletí se tyto umělecké artefakty staly tradicí carské rodiny Romanovců. Klenotník Fabergé vytvořil pro carskou rodinu pouze 50 vajec a ne všechna se do současnosti dochovala.

Bohatě zdobená Fabergého vejce se prodávají za miliony dolarů, ale zůstávají velmi vzácným nálezem. Objevují se i na těch nejnepravděpodobnějších místech, například jedno se objevilo na bleším trhu v USA v roce 2014. Jeho hodnota se tehdy odhadovala na 33 milionů dolarů.

V rámci iniciativy amerického ministerstva spravedlnosti a jeho akcí už americké a další úřady podle ministerstva financí od března zabavily ruský majetek v hodnotě miliard dolarů.

Monacová na fóru rovněž uvedla, že podporuje myšlenku, aby zisky ze zabaveného ruského majetku měly buď propadnout státu, případně by měly putovat na Ukrajinu. O zmocnění k tomuto kroku již požádala americký Kongres.