Situace v jaderné elektrárně v Záporoží se údajně zcela vymkla kontrole. Je velmi křehká, míní Drábová

Grossi v úterním rozhovoru pro agenturu AP uvedl, že situace v Záporožské elektrárně v jihovýchodním městě Enerhodar, kterého se ruská vojska zmocnila na začátku března krátce po své invazi na Ukrajinu 24. února, je každým dnem nebezpečnější.

„V elektrárně byly porušeny všechny zásady jaderné bezpečnosti“, řekl Grossi. Ruské síly podle něj nerespektují fyzickou integritu elektrárny. „Dochází k paradoxní situaci, kdy elektrárnu kontroluje Rusko, ale její ukrajinský personál nadále řídí jaderný provoz, což vede k nevyhnutelným problematickým momentům a údajnému násilí,“ dodal. MAAE má podle něj sice určité kontakty s personálem, ty jsou ovšem neúplné a ne vždy funkční.

Podle Grossiho musí MAAE provádět velmi důležité inspekce, aby zajistila ochranu jaderného materiálu. „Je tam spousta jaderného materiálu, který je třeba zkontrolovat. A to je důvod, proč od prvního dne trvám na tom, že musíme být schopni tam jet, abychom mohli zhodnotit bezpečnost a provést nutné opravy,“ dodal.

Jeho slova o nutné kontrole potvrdila pro iDNES i předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SUJB) Dana Drábová. „Situace je tam pořád stejná,“ ubezpečila Drábová. „Akorát jsou porušeny všechny principy, které zajišťují vysokou úroveň bezpečnosti,“ doplnila.

„Pan Grossi apeluje již dlouhodobě na to, aby byl do Záporoží umožněn přístup mezinárodním expertům, kteří by pomohli situaci vyřešit,“ dodala. „Out of control“ v tuto chvíli podle Drábové znamená, že do komplexu nemají přístup mezinárodní experti, kteří by tu situaci mohli jakkoliv vyřešit.

„Musíte navíc pochopit, že smlouva o šíření jaderných zbrani je vysoce diplomatická záležitost, a právě proto občas padají taková slova jako „vymklo se kontrole“, která mohou vyvolat ne úplně ten správný dojem. Elektrárna se fakticky kontrole nevymkla, situace, v níž se nachází, je však kritická a velmi křehká,“ doplnila fyzička.

„Situace je nepřijatelná, důvod k panice kvůli radiaci však není. To je celé,“ doplnila později Drábová na svém Twitteru.

Dana Drábová #KeepCalmAndSmile @DrabovaDana Zdravím z New Yorku z OSN.Pokud jde o situaci v Záporožské elektrárně, tak se tam neděje nic, co by se nedělo od 4. března, kdy ji Rusové obsadili. Ředitel IAEA má pravdu, situace je nepřijatelná, ne však kvůli radiaci. Ta zůstává normální. oblíbit odpovědět

SUJB ve středu na svém Twitteru uvedl, že v Záporožské elektrárně se neděje nic, co by se nedělo od 4. března, kdy ji obsadily ruské síly. „Radiační situace se tam nemění,“ uvedl.

Jako v Černobylu

Ruské obsazení Záporoží zvýšilo obavy, že by mohlo dojít k poškození největšího z 15 ukrajinských jaderných reaktorů. Taková situace by pak mohla vyvolat podobnou havárii, kterou byla i ta v roce 1986 v Černobylu.

Grossi navštívil Černobyl 27. dubna a na Twitteru napsal, že úroveň bezpečnosti je jako „červené světlo, které bliká“. MAAE musí podle něj stejně jako do Černobylu vyrazit i do Záporoží, aby zjistila fakta o tom, co se tam skutečně děje.

K tomu však potřebuje MAAE naléhavou spolupráci Ruska i Ukrajiny. „MAAE bude svou přítomností odrazovat od jakéhokoli násilného činu proti této jaderné elektrárně. Proto jako mezinárodní úředník, jako šéf mezinárodní organizace, prosím obě strany, aby nechaly tuto misi pokračovat,“ doplnil.

Grossi se momentálně účastní dlouho odkládaného zasedání v New Yorku, jehož hlavním cílem je revize přelomové 50 let staré Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, jejímž cílem je zabránit šíření jaderných zbraní a nakonec dosáhnout i světa bez nich.

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

Šéf MAAE v rozhovoru hovořil také o snahách oživit jadernou dohodu mezi Íránem a velmocemi z roku 2015, kterou Trumpova administrativa v roce 2018 opustila, a kterou se nyní Biden snaží obnovit.