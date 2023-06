Třikrát silnější než v Hirošimě, chválil Lukašenko jaderné zbraně od Ruska

„Disponujeme střelami a bombami, které jsme obdrželi od Ruska,“ řekl Lukašenko v rozhovoru pro ruskou státní televizi. „Bomby jsou třikrát silnější než ty shozené na Hirošimu a Nagasaki,“ doplnil.

Nasazení zbraní na běloruské území je prvním krokem Moskvy v přesunu těchto hlavic – jaderných zbraní s menším dosahem a nižší silou, které by mohly být potenciálně použity na bojišti – mimo území Ruska od pádu Sovětského svazu.

Ruský prezident Vladimir Putin minulý pátek oznámil, že Rusko začne taktické jaderné zbraně nasazovat v Bělorusku 7. až 8. července poté, co budou připraveny speciální sklady pro jejich umístění, a bude nad nimi mít nadále kontrolu.

Rozhodnutí Ruska umístit jaderné zbraně na běloruské území bedlivě sledují jak Spojené státy, tak Čína, která před jejich použitím v rámci války na Ukrajině pakovaně varovala

„V případě agrese nebudeme váhat“

Lukašenko řekl, že Bělorusko v případě napadení nebude s použitím jaderných zbraní váhat. Jejich rozmístění má podle něj sloužit jako odstrašující prostředek proti případnému „agresorovi“.

„Myslím, že sotvakdo by chtěl bojovat se zemí, která má takové zbraně. Je to odstrašující prostředek,“ řekl Lukašenko. „Nedej bože, abych se v současné době musel rozhodovat o použití těchto zbraní. Ale nebude žádné váhání, pokud by došlo k agresi proti nám,“ dodal. Podle běloruské státní agentury Belta uvedl, že o jejich rozmístění na běloruském území požádal Rusko sám, aby tak „zaručilo bezpečnost“ jeho země.

Minsk a Moskva podepsaly příslušné dokumenty v květnu. Lukašenko následně tvrdil, že Rusko s přesunem zbraní už začalo.

V úterý Lukašenko podle agentury Reuters prohlásil, že ruské taktické jaderné zbraně budou rozmístěny na území Běloruska během „několika dní“. „Vše je připraveno. Myslím, že za několik dní budeme mít to, o co jsme žádali. A dokonce i něco více,“ uvedl.

Šéf ruského ministerstva obrany Sergej Šojgu mezitím zopakoval, že nestrategické jaderné zbraně v Bělorusku budou nadále pod kontrolou Moskvy, která si také vyhrazuje právo rozhodovat o jejich případném použití. Totéž už dříve potvrdilo i běloruské ministerstvo zahraničí.

Expert Pavel Podvig z Ústavu OSN pro výzkum odzbrojení (UNIDIR) na konci května podle běloruského opozičního serveru Zerkalo vyjádřil názor, že ruské jaderné zbraně se i přes veřejná prohlášení do Běloruska ve skutečnosti nejspíš vůbec nedostanou a Lukašenko jimi disponovat nebude.

Z politických důvodů je podle Podviga důležitá především sama možnost rozmístění a výcviku obsluh jako ukázka toho, že i Rusko si může dovolit praxi, jaká existuje v Severoatlantické alianci. NATO má program, v jehož rámci mají USA své jaderné zbraně v několika evropských zemích. Samo fyzické rozmístění jaderných zbraní v Bělorusku proto není nutné. Úplně se podle odborníka možnost rozmístění skutečných jaderných zbraní v Bělorusku vyloučit nedá, ale tato pravděpodobnost je „velmi malá“, řekl Podvig serveru.