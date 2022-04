Rusko chce vytvořit nový raketový pluk. Střela Sarmat má nahradit Satany

Na Sibiři plánuje Rusko vytvořit první pluk vyzbrojený mezikontinentálními raketami Sarmat. Stihnout to chce do podzimu. Ruské televizi to řekl šéf vesmírné agentury Roskosmos Dmitrij Rogozin. Západní experti plán hodnotí jako ambiciózní, první test rakety se uskutečnil teprve tento týden. Nová raketa má nahradit zastaralé střely Satan.