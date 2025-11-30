Padne jaderné tabu? O použití atomovek rozhodne hlas lidu, zjistili i čeští vědci

  11:16aktualizováno  11:16
Zatímco se blíží konec současné dohody omezující počty atomových hlavic Spojených států a Ruska, Velká Británie posiluje svůj jaderný arzenál. Svět je od konce studené války nejblíže k využití těchto zbraní. Na případném prolomení „jaderného tabu“ sehraje roli i veřejné mínění, zjistili vědci.
Muž si připevňuje plynovou masku. (22. března 2022)

Muž si připevňuje plynovou masku. (22. března 2022) | foto: Profimedia.cz

Ponorka HMS Vanguard
Mrak vzniklý po výbuchu jaderné bomby
Ruské balistické střely RS-24 Jars na Rudém náměstí (květen 2020)
Satelitní snímek ukazuje detailní pohled na jaderné zařízení v íránském...
17 fotografií

Od použití nejsilnějších zbraní ve válečné historii letos v srpnu uplynulo osm dekád. Jak by se při krizi zachovali představitelé americké vlády dnes?

Odpověď se snažil najít tým českých a anglických vědců. Zkoumali, jaký vliv by na rozhodnutí o nasazení jaderných zbraní měl názor veřejnosti. A kromě amerických vládních činitelů do pokusu začlenili i ty britské.

Spojené království výrazně změnilo svou strategii v roce 2021. Rozhodlo, že navýší své zásoby jaderných hlavic, a že o jejich stavu přestane informovat veřejnost. Současně pak Británie řeší možné připojení k dohodě NATO o sdílení atomových zbraní.

Země navíc ke svým jaderným ponorkám plánuje přikoupit letouny F-35A (verze stíhačky upravená pro přenos nukleárních zbraní). Vědcitak k začlenění Británie měli několik opodstatnění. Výsledky do velké míry potvrdily jejich očekávání.

Potvrdili svůj odhad, že kdyby použití atomových hlavic mělo prolomit dosavadní tabu na používání těchto zbraní, úsudek vládnoucích činitelů by výrazně vycházel i z názoru veřejnosti.

Výzkumníci se dále zabývali tím, jaký význam by veřejné mínění mělo při rozhodování o odvetném útoku, pokud by jaderné tabu prolomila cizí mocnost. V tomto případě by se jím tolik neřídili, zjistil experiment – elity by se více orientovaly podle vlastního úsudku.

Británie jako Trumpova letadlová loď

Zatímco Bělorusko pokračuje s rozmisťováním ruských hlavic na svém území, USA letos v červenci posílily svou jadernou přítomnost v Evropě převozem pum do Velké Británie.

Labourista Jeremy Corbyn – poslední britský lídr, který podporoval jaderné odzbrojení – byl ze své strany před pěti lety suspendován. Británie tak postrádá opozici proti tomuto programu, míní expert na mezinárodní bezpečnost Tom Vaughan z University of Leeds.

„Kontrola Spojeného království nad vlastními jadernými zbraněmi je kvůli asistenci Spojených států výrazně omezená. Nákup letounů F-35A umístí Velkou Británii do pozice jaderné letadlové lodi Donalda Trumpa,“ myslí si Vaughan.

Experti se shodují, že riziko atomového konfliktu stoupá, což odráží i množství studií. „Ze všech nukleárních velmocích se jediná Čína zavázala jadernou zbraň nikdy nepoužít jako první. Doktríny Spojených států, Velké Británie, Ruska i všech dalších to umožňují,“ popisuje předseda britské nadace pro jaderné vzdělávání Steve Barwick.

Navrhuje několik kroků, kterými by Spojené království mohlo riziko jaderného konfliktu snížit. Některými z nich je odmítnutí dohody NATO o sdílení jaderných zbraní, odstoupení od koupě letounů F-35A, obnovení transparentnosti a úsilí o zlepšení mezinárodní komunikace. O možném scénáři při selhání posledního bodu se ale Barwick nezmiňuje.

Studie českých a anglických výzkumníků taktéž potvrdila, že hrozbu jaderného útoku ze strany další mocnosti berou vládní představitelé v potaz více tehdy, kdy ho podporuje i veřejné mínění v daném cizím státě.

Na názor lidu musí hledět i Rusko

Například většina ruské veřejnosti prolomení jaderného tabu odmítá. Nic na tom dosud nezměnilo ani vypuknutí války s Ukrajinou, popisuje jiná letošní studie vědců Karlovy univerzity.

„Existuje stále více důkazů, že i nedemokratické režimy se při svých rozhodnutí musí opírat o veřejné mínění,“ přemítá česko-anglický tým vědců.

Hrozby ruských představitelů o atomovém útoku jsou tak podle nich často cíleny více na domácí publikum než to zahraniční. „Může to odrážet záměr získat podporu veřejnosti pro použití jaderných zbraní,“ uvádí výzkumníci.

Vstoupit do diskuse

Komentář

Poučná zimní válka. Jak Sověty zaskočila malá země na severu

Bitva o Suomussalmi na Raatské cestě (30. listopadu 1939 – 8. ledna 1940) byla...

Dělníci ve Staré Boleslavi chystali výluku, srazil je nákladní vlak. Jeden zemřel

Nákladní vlak srazil v sobotu večer ve stanici Stará Boleslav dva lidi. (29....

Odpojená Amerika. Přibývá domácností, které nezvládají platit účty za energie

ilustrační snímek

Glosa

Češi věří, že nová vláda zrychlí hospodářský růst, i kdyby na dluh

Kalkulačka a peníze

Kyjevská oblast opět pod palbou. Ruský dronový útok v noci zabil jednoho člověka

Nejméně jeden člověk zahynul a 11 utrpělo zranění při nočním ruském dronovém...

Čtyři mrtví po střelbě na dětské oslavě v Kalifornii. Pachatel je na útěku

Čtyři lidé zemřeli a deset dalších bylo zraněno při sobotní střelbě na rodinné...

Chlívek

Pavlovi jsme „hříchy mládí“ odpustili. Proč on to samé neodpustí Turkovi?

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek slaví čtyřicátiny. (18....

Zemřel britský dramatik s českými kořeny Stoppard. Proslavil ho Zamilovaný Shakespeare

Britský autor českého původu Tom Stoppard pózuje s cenou Tony za nejlepší hru,...

Proti vzniku mládežnické AfD protestovaly desítky tisíc lidí. Policie použila vodní děla

Tisíce lidí v Giessenu protestují proti založení mládežnické organizace AfD....

VIDEO: Ukrajinci se pochlubili útokem na tankery ruské stínové flotily

Ukrajina zveřejnila záběry útoků na dva tankery ruské stínové flotily v Černém...

Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší
Bez hluku, bez slziček: Otestovali jsme bezdrátový fén Smoosh pro nejmenší

Fénování s malými dětmi často končí slzami. Smoosh však přináší novinku v podobě dětského bezdrátového fénu, který slibuje, že celou večerní rutinu...

Slavia - Slovácko 3:0, výhru řídil dvěma góly Chytil. Další dvě branky neplatily

Souboj slávisty Chytila s brankářem Slovácka Hečou.

Záplavy v Thajsku si vyžádaly přes 160 obětí. Snímky ukazují devastaci země

Počet obětí záplav v Thajsku vzrostl na 162, uvedla v sobotu ráno s odvoláním...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.