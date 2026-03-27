Bolsonaro si začal odpykávat trest o délce 27 let na konci listopadu loňského roku. Od té doby byl však několikrát v nemocnici. Trpí totiž zdravotními komplikacemi, které mu mimo jiné způsobil útok při předvolební kampani v roce 2018, kdy byl vážně pobodán. Naposledy byl exprezident hospitalizován v polovině března.
O propuštění do domácího vězení usilovali obhájci exprezidenta od začátku výkonu trestu v listopadu, což soud několikrát odmítl. Až při poslední hospitalizaci soud povolil domácí vězení na dobu 90 dní.
Pak si soud nechá udělat posudek, zda Bolsonarův stav umožňuje pobyt ve vězení, kde měl exprezident již nyní nadstandardní podmínky. V poslední věznici měl celu o velikosti 54 metrů čtverečních s venkovním prostorem o velikosti dalších deset metrů čtverečních, uvedla agentura AP.
I v domácím vězení má Bolsonaro k dispozici vlastní dvůr, musí však nosit elektronický náramek a má zákaz komunikovat s vnějším světem, například prostřednictvím sociálních sítí.
Za pokus zůstat u moci po prohraných prezidentských volbách v roce 2022 byl vloni Bolsonaro odsouzen k dlouhému trestu společně s několika dalšími blízkými spolupracovníky.
Exprezident je však u části Brazilců stále populární a jeho syn Flávio Bolsonaro hodlá kandidovat v letošních prezidentských volbách. Střetne se tak pravděpodobně se současným prezidentem Luizem Ináciem Lulou da Silva, který Bolsonara staršího porazil v roce 2022.