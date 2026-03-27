Brazilský exprezident Bolsonaro nastoupil do domácího vězení

  19:12
Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro v pátek po propuštění z nemocnice nastoupil do domácího vězení. Nevrátil se tak do věznice, kde si v listopadu začal odpykávat vysoký trest za pokus o státní převrat, uvedla brazilská média. Pobyt v domácím prostředí kvůli zdravotním komplikacím mu soud povolil zatím na 90 dnů.

Bolsonaro si začal odpykávat trest o délce 27 let na konci listopadu loňského roku. Od té doby byl však několikrát v nemocnici. Trpí totiž zdravotními komplikacemi, které mu mimo jiné způsobil útok při předvolební kampani v roce 2018, kdy byl vážně pobodán. Naposledy byl exprezident hospitalizován v polovině března.

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro opouští nemocnici. (14. září 2025)
Brazilský prezident Jair Bolsonaro (15. března 2022)
Brazilský prezident Jair Bolsonaro. (9. října 2022)
Brazilský prezident Jair Bolsonaro před volební místností (2. října 2022)
O propuštění do domácího vězení usilovali obhájci exprezidenta od začátku výkonu trestu v listopadu, což soud několikrát odmítl. Až při poslední hospitalizaci soud povolil domácí vězení na dobu 90 dní.

Pak si soud nechá udělat posudek, zda Bolsonarův stav umožňuje pobyt ve vězení, kde měl exprezident již nyní nadstandardní podmínky. V poslední věznici měl celu o velikosti 54 metrů čtverečních s venkovním prostorem o velikosti dalších deset metrů čtverečních, uvedla agentura AP.

I v domácím vězení má Bolsonaro k dispozici vlastní dvůr, musí však nosit elektronický náramek a má zákaz komunikovat s vnějším světem, například prostřednictvím sociálních sítí.

Za pokus zůstat u moci po prohraných prezidentských volbách v roce 2022 byl vloni Bolsonaro odsouzen k dlouhému trestu společně s několika dalšími blízkými spolupracovníky.

Exprezident je však u části Brazilců stále populární a jeho syn Flávio Bolsonaro hodlá kandidovat v letošních prezidentských volbách. Střetne se tak pravděpodobně se současným prezidentem Luizem Ináciem Lulou da Silva, který Bolsonara staršího porazil v roce 2022.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

