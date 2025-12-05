Vězněný Bolsonaro podpoří kandidaturu svého syna na brazilského prezidenta

Bývalý brazilský prezident Jair Bolsonaro si svůj 27letý trest začal odpykávat minulý týden. O možné kandidatuře jeho syna v pátek jako první informovala stanice CNN Brasil s odvoláním na zdroje blízké rodině.
Podle nich někdejší pravicový vůdce své plány nejstaršímu synovi oznámil a nabídl podporu ve volbách, když jej Flávio Bolsonaro navštívil ve zvláštním zařízení brazilské federální policie v hlavním městě, kde Jair Bolsonaro minulý týden nastoupil výkon trestu.
Zprávy médií později potvrdil sám Flávio Bolsonaro. „S velkou odpovědností potvrzuji rozhodnutí nejvyššího politického a morálního vůdce Brazílie, Jaira Bolsonara, svěřit mi úkol pokračovat v našem národním projektu,“ napsal na síti X.
Také šéf pravicové Liberální strany, jíž je Flávio členem, Valdemar Costa Neto předtím agentuře řekl, že mu senátor sdělil, že bývalý prezident „schválil jeho kandidaturu“.
Zpráva o plánech rodiny Bolsonarových dopadla na brazilské finanční trhy. Brazilský real oslaboval zhruba o dvě procenta vůči americkému dolaru, zatímco hlavní akciový index Bovespa klesal o tři procenta.
Někteří investoři totiž sázeli na to, že Bolsonaro podpoří pro trh příznivějšího kandidáta se zkušenostmi z exekutivy, jako je guvernér státu Sao Paulo a bývalý ministr Tarcísio de Freitas. Ten by se příští rok ve volbách postavil současnému levicovému prezidentovi Luizi Ináciovi Lulovi da Silva.
Trh podle analytiků vnímá Bolsonara jako slabšího kandidáta, než by byl Freitas.
Jair Bolsonaro měl v příštích volbách zakázáno kandidovat už od června 2023. Brazilský federální volební soud tehdy rozhodl, že zneužil své pravomoci, když zpochybňoval důvěryhodnost elektronického volebního systému pro prezidentské volby v roce 2022.
Letos v září pak nejvyšší soud shledal Bolsonara vinným z pokusu o státní převrat a rozvrácení demokracie v zemi po porážce ve volbách v roce 2022 a uložil mu trest 27 let a tři měsíce odnětí svobody.