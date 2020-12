Čína během epidemie využívala důmyslnou cenzuru, ukazují dokumenty. Do boje povolala i statisícovou kyberarmádu

Peking/Praha Čínská vláda zásadním způsobem zasahuje do online prostoru. Oficiální dokumenty odhalily intenzivní cenzuru na počátku koronavirové pandemie. Peking kontroluje weby i uživatele, nadto zaměstnává masy občanů na tvorbu obsahu. Úsilí je podle expertů obrovské.

Analýzu uniklých čínských spisů publikoval americký deník The New York Times ve spolupráci s neziskovou organizací ProPublica. Dokumenty obsahují více než 3 200 příkazů a 1 800 zpráv od internetových dozorců z vládní organizace Cyberspace Administration (CAC). Informace odtajnila hackerská skupina C.C.P. Unmasked, následně byly verifikovány analytiky. Nařízení se datují od počátku ledna až do konce března.

Wuchanský lékař Li Wen-liang byl jedním z prvních, kdo upozornil na nový virus. Svoje objevy sdílel na čínských sociálních sítích. Úřady ho obviňovaly z šíření dezinformací a byl donucen s činností přestat. Wen-liang nakonec nemoci, před kterou varoval, 7. února podlehl.

Po smrti lékaře se na sociálních sítích rozpoutala bouře. Uživatelé usilovně rozesílali informace o jeho smrti a novém viru, který se šíří Čínou. Peking svoje působení na internetu zintenzivnil. Vedení platforem muselo postupně odstraňovat lékařovo jméno a učinit ho nedohledatelným. Analytici uvádějí, že příběh wuchanského doktora, je pouze střípkem mozaiky.

Vedení země podle odtajněných dokumentů vydávalo přímá nařízení v souvislosti s pandemií. „Neužívejte notifikace, nesdílejte komentáře, nepodněcujte spekulace,“ píší pekingské špičky v jednom z příkazů šéfům sociálních sítí. „Bezpečně kontrolujte obsah online diskuzí, nevytvářejte hashtagy, odstraňujte témata v trendech, přísně kontrolujte škodlivé informace,“ nařizuje vláda. Od března dokonce Peking aplikuje na provozovatele webů systém bodování podle toho, zda zveřejňují „legální“ obsah v souvislosti s nemocí covid-19.

V dokumentu se dále píše, že čínské úřady v únoru povolaly statisícovou kyberarmádu, která měla za úkol zakládat anonymní účty k šíření propagandy. Do zbraně vládní zmocněnci povolali úředníky, nízkopříjmové pracovníky, ale i učitele a studenty. Všem poskytli zvláštní školení, při kterých je naučili ovládat speciální cenzurní softwary.

Komunistická strana se cenzurou netají. Interní stanovy však ukázaly, jak obrovské úsilí Peking vynakládá. „Nejde pouze o to, že něco odstraňují,“ říká Xiao Qiang výzkumník z Kalifornské univerzity v Berkeley. „Vláda má mocný aparát na vytvoření narativu a jeho šíření v obrovské míře,“ upozorňuje Qiang. „Žádná země toto nemá,“ dodává profesor pro NY Times.