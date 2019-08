Jak fungovala Epsteinova síť? Zneužívaná dívka měla miliardáři vodit další modrooké blondýny

WASHINGTON/PRAHA Americká justice pouhý den před smrtí miliardáře Jeffreyho Epsteina zveřejnila více než dva tisíce stran doposud zapečetěných úředních dokumentů. V mnoha případech velmi podrobně popisují, jak muž, který před dvěma týdny spáchal v cele při čekání na soudní proces sebevraždu, zavedl systém dohazování mladých dívek i jak přišel ke svému bohatství.

Bylo 17 hodin. Virginii Robertsovou, kterou v roce 2000 přijali na letní práce v golfovém rezortu Mar-a-Lago vlastněném Donaldem Trumpem, vysadil její otec před domem ve floridském Palm Beach. Majordomus otevřel dveře a Robertsovou doprovodil k osmatřicetileté Ghislaine Maxwellové, která mladou dívku najala, aby namasírovala majitele domu. Otce poslala pryč.



Ghislaine Maxwellová.

Virginie, které bylo v srpnu roku 2000 sedmnáct let, a z pohledu floridských zákonů byla tedy stále nezletilá, následovala Maxwellovou do patra, kde vešly do obrovské místnosti s vířivkou, masážním stolem a zdmi z mramoru.

Sedmačtyřicetiletý Jeffrey Epstein již čekal v místnosti. Ležel nahý na stole. Ghislaine Maxwellová vedla Robertsovou, jak bylo dohodnuto. Všichni se posadili a začali se dívky ptát na její životní příběh. A ta naivně odpovídala. Popisovala svůj útěk z domova v 11 letech, drogovou minulost, únos pedofilem, který ji předal jinému, i osvobození FBI.

„Darebačka! To se mi líbí, miluji darebné dívky,“ řekl podle obsáhlé výpovědi Robertsové v roce 2011 Epstein. Dívka prý tehdy neměla ani čas reagovat a miliardářova kamarádka ji již svlékala. Maxwellová následně dívku navedla k orálnímu sexu i pohlavnímu styku.

Stovky za masáž

Po koupeli ve vířivce Epsteinova přítelkyně odvedla Virginii Robertsovou pryč, pogratulovala jí k jejím schopnostem masérky a navrhla, ať přijde i druhý den. Majordomus pak dívce při odchodu dal dvě stodolarové bankovky a poslal ji domů. Po několik dní se scénář opakoval. Epstein nakonec Robertsové navrhl, aby se stala jeho „osobní masérkou“ a opustila práci v Mar-a-Lagu. Nabídl jí dvě stě dolarů několikrát denně namísto 9 dolarů za hodinu. Podle soudních dokumentů měl miliardář potřebu tří orgasmů denně.

Virginia Robertsová.

Virginie se s nabídkou práce svěřila své matce, a ta nechápala, proč by dívka bez jakýchkoliv zkušeností s masážemi měla dostávat takové peníze. Virginia však viděla události posledních dní jako příležitost a nakonec odletěla s Epsteinem a Maxwellovou do New Yorku v jeho soukromém tryskáči.

Život pak trávila v neuvěřitelném luxusu. Žila v Epsteinově sedmipatrovém domě o výměře 7 tisíc metrů čtverečních, jedla, na co si vzpomněla, a užívala si. Nakonec jí milionář nabídl, že si může vydělat i více peněz – stačí, když využije svůj šarm, přivede ještě mladší dívky a bude s nimi udržovat bisexuální vztah. Ve dvou či ve třech. A Virginie kývla. Stala se dohazovačkou sloužící chutím svého šéfa.

Jen modrooké blondýny

„Byl rasista a strašně úzkoprsý,“ vypověděla dívka. Přivedené slečny na „masáž“ nesměly mít tetování ani piercingy. Žádné prostitutky ani zdrogované. Jen modré oči a blonďaté vlasy. „Během několika měsíců jsem byla jeho pravá ruka. Pomáhala jsem Ghislaine (Maxwellové) vodit dívky, abych uspokojila šéfův neukojitelný apetit,“ vysvětlila Robertsová v roce 2011 ve výpovědi čítající 140 stran.

A případ Virginie Robertsové nebyl jediný. Podobnou zkušenost s masážemi, které přerostly v nepatřičný styk, měla i Jennifer Araozová. „Jeffrey Epstein mě znásilnil, když mi bylo 15 let,“ popsala letos v srpnu pro deník The New York Times. V roce 2001 ji dohazovačka Epsteina přivedla k němu domů na Upper East Side, aby mu poskytla masáž. „Když jsem řekla ne, začal být agresivní, pevně mě chytil a znásilnil,“ popsala Araozová pro americký deník.

Při vyšetřování se dostal do hledáčku FBI i Juan Alessi, majordomus z Palm Beach mezi lety 1991-2002. Podle jeho slov viděl domem projít v průběhu let mezi „padesáti až stovkou masérek“. Vyšetřovatelům přiznal, že nejméně dvě z nich byly nezletilé. U sebe prý neustále nosil stodolarové bankovky a dával je každé dívce. Že by Epsteinovy zdroje vyschly, se obávat nemusel. Finančníkův majetek totiž činil kolem 500 milionů dolarů (11,6 miliardy korun).