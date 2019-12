‚Jedna vražda mě stále budí ze spaní.‘ Masový zabiják mexického kartelu popsal své začátky i zradu

JOJUTLA/PRAHA Chtěl jsem být psychopatem, zabíjet bez slitování a být ten nejobávanější sicario na světě, popsal pro deník The New York Times vrah mexického kartelu Guerreros Unidos. Vyprávěl, jak se dostal do tréninkového tábora zabijáků, ale i jak se následně rozhodl gang zradit.

„Rozsekej to tělo,“ nařídil jednomu z mladíků ve výcvikovém táboře instruktor a vložil mu do ruky mačetu. Rekrut kartelu ztuhnul. Nebyl schopný do mrtvoly seknout a zdálo se, že se pozvrací. Cvičitel čekal. Pak mladíka obešel, vytáhl zbraň a střelil jej do hlavy. Sebral mačetu ze země a podal jej dalšímu chlapci, který toužil po kariéře nájemného vraha.



Druhý teenager již nezaváhal. Dostal šanci dokázat, že má na to stát se sicariem – vrahem pro potřeby kartelu. Přemohl pocit zvracení a začal oddělovat končetiny mrtvoly. Chtěl přežít, ale především si chtěl získat respekt. Trénink jej nakonec připravil o všechny emoce.

„Všechno, co ze mě dělalo člověka, vzali a zašlapali do země. Udělali ze mě monstrum,“ řekl zabiják v rozhovoru pro americký deník The New York Times. Během pár let se z mladíka stal nejnebezpečnější vrah v mexickém státě Morelos.

Svou první vraždu si ale pamatuje dodnes. Jeho šéfové nevěřili, že by dokázal někoho zabít. Viděli na ulici dva muže a řekli mladému rekrutovi, ať jednoho z nich zavraždí. Nezáleželo na tom, kterého. Mladík vystoupil z auta, vytáhl z kapsy malý nůž a zabodl jej do krku procházejícího muže. Krev mu ještě stékala po rukou, když se vracel k autu. Získal si důvěru a respekt šéfů.

I ve světě vrahů ale fungují zákony. „Zabíjení nikdy nebylo sport. Na každou vraždu jsem musel mít povolení. Nezabíjel jsem proto, že se mi někdo znelíbil, tak to nefunguje,“ popsal sicario. Snažil se nezabíjet ženy ani pracující lidi, nenabíral do gangu děti. Byznys byl ale na prvním místě – pokud přišla zakázka na vraždu, šel ji vykonat.

„Jedna vražda mě stále budí ze spaní,“ řekl vrah. Je si totiž vědom, že zabil naprosto nevinného studenta, který se jen stal svědkem zločinu. „Stále vidím jeho obličej, jak mě prosí o slitování. Nikdy nezapomenu jeho oči. Byl jediný, kdo se na mě takto podíval.“

Život po zadržení

Když jej v květnu roku 2017 zadržely úřady, měl dvaadvacetiletý muž na kontě již více než sto vražd, za které by mu hrozilo více než 200 let za mřížemi.

Prokurátoři se však rozhodli mladíka neobžalovat. Namísto toho mu nabídli příležitost začít nový život, výměnou za to, že pomůže rozvrátit kartel. Udělali z něj středobod policejní operace mimo oficiální záznamy, aby na to nějaký z krtků uvnitř policie nepřišel.

Pro vyšetřovatele byl dvaadvacetiletý vrah zlatým dolem. Mexické úřady však na to nebyly připravené. V rámci země fungoval pouze jeden program ochrany svědků a jen málokdo v rámci bezpečnostních složek v něj věřil. Korupce, neschopnost a úniky totiž byly prakticky na denním pořádku.

Policejní šéf v mexickém státě Morelos Alberto Capella tak vytvořil vlastní, tajný program ochrany svědků. Musel ale lehce ohnout zákony. „Zdálo se to jako malá cena za spravedlnost,“ vysvětlil pro americký deník Capella. „Museli jsme něco udělat, nemohli jsme jen sedět a nedělat nic.“



Dohoda mezi ním a vrahy byla jednoduchá. Sicario svědčil proti svým spolupracovníkům a šéfům, popsal detailně jejich itineráře i vnitřní vztahy. Za to mohl odejít bez trestu. Žádné papírování, žádné podpisy, žádný státní dohled. Jen gentlemanská dohoda.

„Nebylo nad čím dumat,“ řekl nájemný vrah. „Nechtěl jsem strávit celý život ve vězení.“

V roce 2019 se mladík stal natolik užitečným v rámci vyšetřování, že policie kolem něj vybudovala celou skupinu „práskačů“, které ubytovala v domech u místního vězení. Desítka zrádců kartelu tak dokázala ve spolupráci se strážci spravedlnosti dostat za mříže stovku dalších zločinců, kteří se podíleli na vraždách i únosech. A zatímco po celém Mexiku se situace s kriminalitou zhoršovala, ve státě Morelos byla na poklesu.

Situace se ale začala zhoršovat poté, co region opustil policejní šéf Capella. Bez jeho dohledu se neoficiální program rozpadl a kriminalita se postupně vrátila do ulic. „Je zázrak, že jsem zatím na živu,“ dodal sicario.