Jak svět očkuje? Bohaté státy rozdaly téměř polovinu vyrobených vakcín, chudé země se dočkají na konci roku 2022

New York/Praha Pět procent světové populace dostalo obě dávky očkování. Bohaté státy si vedou dobře, zbytek zůstává pozadu. Téměř polovinu injekcí rozdaly země, které jsou ekonomicky na výši.

Americký server Bloomberg přichází s aktuálními statistikami světové proočkovanosti. Podle čtvrtečních dat agentury Bloomberg na 40 procent ze všech injekcí rozdalo 27 nejbohatších států, jejichž obyvatelé tvoří pouze 11 procent světové populace. Na druhé straně 11 procent nejchudších lidí získalo z celkového objemu vakcín pouze 1,6 procenta.

Dohromady bylo podáno 726 milionů injekcí v 154 zemích. Tempo očkování bohatších států je až 25krát rychlejší než zbytku světa. Ve Spojených státech se například dosud využilo asi 24 procent z celkového počtu vakcín, přičemž Američané tvoří pouze 4,3 procenta světové populace. Pro srovnání, Pákistánci představují 2,7 procenta lidstva a spotřebovali jen desetinu procenta ze všech použitých dávek.

Sledovaný trend odpovídá březnové analýze serveru Bloomberg, v níž se zkoumaly dojednané kontrakty. Podle dosavadních dat byly uzavřeny dohody na dovážky dávek, které by stačily pro budoucí naočkování poloviny všech lidí na planetě. Takový scénář nicméně nenastane, jelikož většinu kontraktů uzavřely bohaté mocnosti. Více než polovina dávek má jít do zemí, ve kterých žije 14 procent světové populace. Státy, které ve vyjednávání neuspěly, mohou na dovážky čekat až do konce roku 2022.

V USA se aplikuje přes 17 milionů vakcín denně, během následujících třech měsíců by mělo být naočkováno 75 procent Američanů. Nejrychleji dosud očkuje Izrael, první dávku zde dostalo více než 60 procent občanů. Na druhé straně - přes polovina zemí světa stále nenaočkovala ani jedno procento obyvatel, 40 nejchudších států data o očkování ještě ani nezačalo zveřejňovat.

Analytici Bloombergu spočítali, kolik by velmoci měly dávek, kdyby se distribuovaly rovným dílem. USA by disponovaly přibližně šestinou z dosud podaných injekcí, Spojené království sedminou, a světový lídr Izrael dokonce vyčerpal 12krát více, než na kolik by měl nárok. Státy EU by při podmínce rovného dělení dostaly v průměru dvakrát méně dávek než mají nyní.



Akademici označují strategii nerovného rozdělování očkování jako tzv. vakcinační nacionalismus. „Tyto nerovnosti jsou bezesporu morální problém,“ uvádí australský profesor Michael Toole v článku pro server The Conversation. „Dále tímto přístupem zintenzivníme ničivé zdravotní, sociální a ekonomické dopady pandemie na celý svět,“ dodává odborník.

Podle zdravotních expertů je postup jednak necitlivý k chudším státům, jimž absence očkování může způsobit ekonomické a humanitární krize, mimo to je i nerozumný vzhledem k tomu, že se virus šíří napříč regiony. Pak je totiž vyšší pravděpodobnost vzniku nových mutací a současné vakcíny mohou ztratit účinnost.