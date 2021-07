Jak účinné jsou vakcíny proti mutaci delta? Podívejte se na výsledky studií s vícero zemí

V jednom se přitom shodují, píše list Financial Times (FT). Přední vakcíny proti covidu-19 podle studií poskytují silnou ochranu před vážným průběhem onemocnění a hospitalizací.



„Studie účinnosti řady vakcín v reálném světě dokládají dobrou ochranu, zejména před vážným průběhem nemoci,“ řekla FT přední vědkyně Světové zdravotnické organizace (WHO) Soumya Swaminathanová. „Nejvyšší prioritu nyní má zvýšení proočkovanosti ve všech zemích,“ dodala.



Studie vakcín v reálné klinické praxi, která zanalyzovala 14 019 případů mutace delta ve Spojeném království a kterou v červnu zveřejnila vládní zdravotní agentura Public Health England (PHE), zjistila, že vakcíny od firem Pfizer a BioNTech a Oxfordské univerzity a firmy AstraZeneca po dvou dávkách chrání před hospitalizací z 96, respektive 92 procent.



Ve čtvrtek společnost Pfizer zopakovala, že její vakcína funguje proti mutaci delta, a zejména při potenciálním přeočkování třetí dávkou. Doplnila, že by mohla zahájit testy verze své vakcíny zacílené proti této mutaci už příští měsíc.



BREAKING | RDIF: “#SputnikV is more efficient against the Delta variant of coronavirus, first detected in India than any other vaccine that published results on this strain so far - the Gamaleya Center study submitted for publication in an international peer-reviewed journal.” pic.twitter.com/XrwnGNhiNE