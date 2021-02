Jak věčně se bouřící Francie přestala demonstrovat? ‚Nemocný muž Evropy‘ v době covidu

SVĚTOVÝ PODCAST: Před pandemií zmítaly Francií protesty Hnutí žlutých vest. Jejich aktivita se však během covidu zcela utlumila. Čím to, že se síla hnutí nepřetvořila do vzdoru proti pandemickým opatřením? Jak se lockdown promítne do kampaní kandidátů na prezidenta země? A najdeme dnes rozdíl mezi Marine Le Penovou a Emmanuelem Macronem? Šéf zahraniční rubriky LN Robert Schuster a editor LN Martin Hampejs zkoumají, jestli stojí francouzský obr na „hliněných nohou“.

