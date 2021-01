Je zmutovaný SARS-CoV-2 nebezpečnější a jsou v ohrožení vakcíny? Přehled toho, co zatím víme

PRAHA Kvůli zmutovanému kmenu viru SARS-CoV-2 vstupoval především jih Anglie do konce minulého roku v poměrně tvrdém lockdownu, mnohé země také odepřely britským letadlům vstup. Není divu, že řadě lidí se zdálo, jakoby se rok 2020 znovu začínal opakovat. Poté se objevily i další zmutované kmeny a vyvstala zásadní otázka: Bude fungovat vakcína, ke které se poslední rok upínají všechny naděje na normální život?

Pro viry je zcela běžné, že mutují a výjimkou není ani SARS-CoV-2, tedy virus který už déle než rok sužuje naši planetu. Za tuto dobu se pozměnil dle britské BBC už mnoho tisíckrát, jenže většina změn byla neškodná či měla tak malý význam, že jsme je vůbec nepostřehli. Čas od času se ovšem stane, že virus zmutuje tak, že mu to usnadní jeho práci: tedy napadat organismy za účelem namnožení se.



To se přesně stalo 14. prosince ve Velké Británii, kdy se zde objevila mutace označovaná jako „VOC 202012/01“ - z anglického sousloví „nebezpečná odnož“ doplněného o rok, měsíc a číslo varianty, tedy jedničku. Zatím není známo, že by způsobovala těžší průběh onemocnění, ale zato víme, že se dokáže rapidně šířit - původní zprávy naznačovaly, že až o 70 % rychleji než původní virus. Také se používá označení B.1.1.7, které odkazuje na pořadí zjištěných mutací v tomto kmenu.

Denní přírůstky nakažených se v ostrovním království pohybovaly v poslední době okolo 60 tisíc nakažených. Podle Světové zdravotnické organizace je nejasné, kde přesně a jak mutace covidu-19 vznikla, uvádí server CNBC. Vědci nicméně testují, zda se nemohlo jednat o člověka, který má dlouhodobě oslabenou imunitu a který trpěl tzv. dlouhým covidem, kdy jedinec vykazuje alespoň jeden příznak ještě měsíce poté, co už měl být neinfekční. Dále sem spadá například mozková mlha či diskutované poškození plic, srdce a dalších orgánů.

Britská varianta se rozšířila do mnoha dalších zemí, včetně Slovenska, Norska, Jordánska či USA. Ve Spojených státech navíc zaznamenali dle zprávy úřadů z 3. ledna vlastní novou variantu viru, která by se měla údajně šířit o 50 % rychleji, píše server CNBC.

Jihoafrická či brazilská mutace

Podobné specifikum - tedy rychlé šíření - jako britská mutace má i další zmutovaný kmen, pro změnu objevený v Jihoafrické republice. Svět se o něm dozvěděl 18. prosince, tedy jen čtyři dny po britské mutaci. Nyní je nazýván „501Y.V2“ podle jedné z lokací v rámci S proteinu, což jsou ony charakteristické výběžky na povrchu viru, které slouží k průniku do zdravé buňky.

Jihoafrická varianta viru také někdy nese označení B1351 či E484K, přičemž druhé zmíněné je další místo, kde virus zmutoval. Tuto dílčí mutaci například britský kmen neobsahuje. I u této varianty bylo zjištěno šíření do dalších zemí, například Británie či Rakouska.

V Jihoafrické republice v poslední době prudce narůstají nové denní přírůstky, a to až k hranici 20 tisíc denně. Není zatím ovšem jasné, zda za tento jev může primárně nový kmen, jehož šíření bylo zjištěno především v regionech Západní Kapsko, Východní Kapsko a v provincii KwaZulu-Natal, píše server BBC.

Těsně před Vánoci nahlásili vědci také objev nové mutace v hlavním městě Brazílie Rio de Janeiru. Poprvé zde byla zaznamenána už v průběhu října, píše server Entrepreneur. Studie nenaznačuje, zda je zdejší nový kmen nakažlivější nebo agresivnější, zveřejněn byl pouze jeho nález. Podle výzkumníků je zatím nový kmen „částečně omezen“ na město, které eviduje největší počet případů a úmrtí v důsledku Covid-19 v zemi. Brazílie právě zažívá druhou vlnu koronavirové pandemie, s denními přírůstky nově nakažených přesahujících 50 tisíc. Nová mutace objevená v Británii a Jižní Africe byla v Brazílii taktéž potvrzena.

Zatím nespecifikovaná varianta viru byla objevena u dvou dospělých a svou dětí v Japonsku, kteří 2. ledna přicestovali z Brazílie. „Abychom variantu mohli dále analyzovat, musíme ji nejprve izolovat,“ uvedl úředník japonského ministerstva zdravotnictví pro server The Japan Times. Nicméně Japonský národní institut infekčních nemocí uvedl, že mezi nově zjištěným kmenem a kmeny nalezenými ve Velké Británii a Jižní Africe existují určité podobnosti.

Další mutací je ta objevená na podzim v Dánsku, spojená s chovem norků na farmách, kterých musely být v důsledku reakce vlády miliony vyhubeny. Tato varianta se nešíří rychleji, Dánsko o ní referuje jednoduše jen jako o „Klastru 5“. WHO uvádí, že u této varianty se jednalo o kombinaci mutací, která předtím ještě nikdy nebyla zaznamenána. Dodává, že tato bezprecedentní varianta vzbuzuje obavy, že by mohla zmírnit míru či trvání ochrany poskytnuté imunitou po přirozeném prodělání infekce či po vakcinaci.

WHO navíc konstatuje, že zmutovaná varianta viru SARS-CoV-2 se objevila v Číně také už v lednu či počátkem února 2020, tedy ještě předtím, než byla nemoc covid-19 prohlášena za globální pandemii, uvádí časopis Time. Tato mutace je známá jako „D614G“ a její vlastnosti nejsou ještě zcela prozkoumané. Badatelé v jedné studii publikované v říjnu 2020 ve vědeckém žurnálu Nature uvádějí, že při pokusech na křečcích bylo zjištěno, že tato varianta produkuje větší virové nálože v horních cestách dýchacích, nejde ale do plic. Tato varianta se měla v červnu celosvětově rozšířit a je nyní tou, která se šíří nejvíce v Severní a Jižní Americe a také v Evropě.

Budou vakcíny fungovat?

V současnosti se jedná snad o největší možné riziko ohrožující návrat k normálnímu způsobu života bez restrikcí, protože vakcíny využívají spike protein, který je ovšem předmětem mutací. Jde zatím spíše o velkou neznámou, ale většina vědců a odborníků se shoduje, že by proti zmutovaným variantám očkování fungovat mělo. Není ale jasné, na jak dlouho poskytne ochranu, vzhledem k tomu, že to není známo ani u nezmutovaných variant. Někteří vědci se domnívají, že se u viru SARS-CoV-2 projeví sezónnost podobně jako u chřipky, kdy se epidemie vrátí každý rok o trochu pozměněná, čemuž se musí přizpůsobit také vakcína.

Vznikly už i první výzkumy, které potvrzují účinnost. Například vakcína od firem Pfizer a BioNTech podle výzkumu provedeného na univerzitě v texaském Galvestonu proti novým genetickým mutacím koronaviru, které se koncem loňského roku rozšířily v Británii a Jihoafrické republice, působí. Dr. Julian W. Tang, virolog na univerzitě v Leicesteru, navíc pro BBC dodává, že vakcíny lze během několika měsíců upravit tak, aby byly účinnější proti novým variantám.

Zatímco nové kmeny viru SARS-CoV-2 se nyní nazývají způsobem „varianta z Velké Británie“ nebo „mutace z Dánska“, odborníci tvrdí, že je důležité si uvědomit, že původ těchto virů je v konečném důsledku obtížné prokázat a na země by nemělo být nahlíženo jako na viníky. Podobné námitky zaznívaly i v době, kdy americký prezident označil SARS-CoV-2 za čínský virus, přičemž původ viru je i dnes stále do značné míry opředen tajemstvím.

Polský ministr zdravotnictví Adam Niedzielski v pondělí před novináři prohlásil, že se do Polska dostala i česká mutace viru, podrobnosti ale nepřipojil. Český resort zdravotnictví věc popřel.