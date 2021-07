Jaká pravidla platí pro cestu na Slovensko? Nejdůležitější je registrace, říká velvyslanec Tuhý

8. července 2021 18:00 Lidovky.cz > Události > Svět

BRATISLAVA/PRAHA Slovensko zpřísnilo podmínky pro vstup na své území. Negativní test na koronavirus běžnému turistovi nestačí, povinná je vakcína. Za měsíc ji bude Bratislava vyžadovat od teenagerů. „Tlačíme na to aby se to změnilo. Určité úpravy ve vztahu k dětem by mohly nastat,“ řekl v rozhovoru pro Lidovky.cz český velvyslanec na Slovensku Tomáš Tuhý.

Slovensko zpřísní podmínky vstupu do země, zvýhodní očkované proti covidu. Malé přechody se otevřou Lidovky.cz: Cestování na Slovensko doprovází zmatek, který způsobila rychle se měnící přísná slovenská pravidla. Za jakých podmínek nyní můžou Češi do země vycestovat?

Do čtvrteční půlnoci stačí českým turistům negativní antigenní či PCR test. Od pátku však začnou platit nová pravidla. Jen negativní test už pro běžnou turistiku nestačí. Na doporučení odborného zdravotního konzilia Slovensko přijalo opatření, podle něhož je vstup na území Slovenské republiky od 9. července možný pouze pro osoby, které jsou zaočkované. Dali nicméně přechodové období do 8. srpna, během něhož mohou přijíždět i osoby s první dávkou vakcíny bezprostředně po její aplikaci. Poté už bude akceptované jen plné, dokončené proočkování. Už od pátečního rána ale platí, že kdo není očkovaný, musí až do čtrnáctidenní karantény. Nyní tedy ještě měsíc platí, že kdo má alespoň jednu dávku vakcíny, smí projet hranicí. Nezbytné je, že se každý, kdo vstupuje na území Slovenska, musí elektronicky registrovat. To je nyní pro vstup nejdůležitější. U očkovaných stačí, aby se registrovali jednou a po dobu celého léta už se nemusí opakovaně při vstupu do země registrovat. Pokud jsou tedy plně naočkováni.