Jaké fake news vznikají o požárech v Austrálii? Stojí za nimi ekoteroristé nebo Čína, píší trollové

Canberra Sociální sítě i některá média zaplavila řada falešných zpráv o tom, co je příčinou rozsáhlých požárů, které devastují Austrálii. Objevily se konspirační teorie, které uvádějí, že za požáry stojí Islámský stát nebo Čína. Podle těch nejrozšířenějších fake news, které šíří i samotní politici, na tom mají podíl žháři a ekologičtí aktivisté.

Dezinformací nejvíce bijící do očí byla falešná zpráva, která se šířila na Twitteru a uváděla, že od začátku sezony požárů policie zatkla 183 žhářů. To byla ale lež, protože toto číslo zahrnovalo žháře za celý rok 2019. Policie australského státu Victoria navíc uvedla, že nemá žádné důkazy o tom, že by za rozsáhlými požáry stál nějaký žhář. Tuto dezinformaci publikovaly například noviny The Australian, které vlastní Murdochova společnost News Corp Australia. Na Twitteru zprávu sdílel i syn amerického prezidenta Donald Trump Jr, píše The Guardian.



Druhá falešná zpráva unikla australskému politikovi Barnabymu Joycemu. Ten tvrdil, že ekologičtí aktivisté bránili hasičům v boji se šířením požárů. Jeho výrok vyvrátila vládní agentura NSW RFS.

Další z konspiračních teorií tvrdila, že požáry měly uvolnit cestu pro rychlodráhu na východě Austrálie. Jiná zase uvádí, že takzvaný Islámský stát pověřil své stoupence, aby vedli válku s bezvěrci za pomoci ohně. Jedna z těch nejbizarnějších říká, že čínští miliardáři použili lasery, aby ‚vyčistili krajinu‘, kde by mohla vzniknout nová města. Fake news se nevyhnuly ani ekologickým aktivistům. Podle jedné dezinformace se ekoteroristé snaží uspíšit akce bojující proti změně klimatu tím, že vytvořili katastrofu takového rozsahu.

Řada těchto falešných zpráv se snaží podkopat základní tvrzení, že za požáry stojí delší a intenzivnější sezona požárů, kterou způsobilo globální oteplování.

„Většina důkazů říká, že změna klimatu hraje klíčovou roli ve zhoršeném stavu sezony požárů v Austrálii,“ řekl expert na změnu klimatu Will Steffen. Hlavní příčinou vznícení byly podle vládní agentury NSW RFS blesky při bouřích, kdy neprší. „Většina důkazů říká, že změna klimatu hraje klíčovou roli ve zhoršeném stavu sezony požárů v Austrálii,“ dodal Steffen.

Dezinformace na sociálních sítích

Podle odborníků za šířením těchto dezinformací stojí zprávy z účtů trollů a internetových botů. Analytik sociálních sítí Timothy Graham z australské univerzity QUT se zabýval tweety souvisejícími s požáry a účty, které je šíří. S pomocí speciálního softwaru vyhodnotil, že mnoho tweetů pod hashtagy #arsonemergency, #australiafire nebo #bushfireaustralia mají charakteristické znaky pro trolly a boty. Podle serveru The Guardian to Graham označuje za „dezinformační kampaň“.



Experti na digitální právo poukazují, že šíření dezinformací o australských požárech je důkazem toho, že sociální sítě selhávají v boji proti nim. „Potřebujeme vidět, že sociální sítě hrají větší roli v reakci na dezinformace, které se na nich šíří o požárech,“ řekl Tim Singleton Norton z Digital Rights Watch.