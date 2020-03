12. března 2020 0:03 Lidovky.cz > Zprávy > Svět

„Vypadá to tady jako v postapokalyptickém filmu. Připomíná mi to seriál Živí mrtví o zombie. Ti jediní v prázdných ulicích Milána chybí, jinak je to podobné,“ popisuje třicetiletý Miláňan Davide Shahhosseini.

Do své vlasti se vrátil z Kolumbie, kde pracoval jako učitel angličtiny. Měl v plánu, že si po krátkém odpočinku a čase s rodinou najde podobnou práci někde v Evropě, aby to měl do Itálie blíž. Epidemie koronaviru mu však udělala čáru přes rozpočet.