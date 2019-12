Muž chtěl zavraždit svého spolubydlícího pomocí radioaktivního materiálu. Jde o první případ v USA

Praha Federální soud v městě Charlotte odsoudil 28letého Bryanta Budiho ze Severní Karolíny k 6,5 rokům vězení za objednávku radioaktivního materiálu, který chtěl zamíchat svému spolubydlícímu do jídla. Už předtím si na něj chtěl najmout vraha, muži hrozilo až doživotí. Budi se tím stal prvním člověkem v USA, který chtěl tímto způsobem někoho zavraždit nebo vážně poranit, sdělil státní zástupce.

O odsouzení informoval britský server Daily Mail. Bryant Budi byl s třicetiletým mužem, s nímž sdílel byt, ve při déle než rok předtím, než se vydal na internet shánět nájemného zabijáka. V dubnu roku 2018 si vybral webové stránky, které slouží jako tržiště pro nákup drog, padělaného zboží a zbraní, uvedl v přísežném prohlášení Christopher Nasca z FBI.



„Můj nepřítel, kterého se snažím zbavit, mi z mého života dělal peklo a vydíral mě celý rok,“ napsal Budi v dubnu 2018 v emailové konverzaci s nájemným vrahem. „Prostě to zařiďte tak, aby to vypadalo jako nepovedená vloupačka. Je mi jedno, jakou zbraň použijete, pokud se akce vydaří,“ dodal.

Budi ovšem netušil, že si vraždu objednává u agenta FBI v utajení. Podle deníku The Charlotte Observer se muž snažil vyjednávat o ceně a parametrech netradiční zakázky. Státní zástupce sdělil, že odsouzený poprvé nabídl téměř 100 tisíc korun (4000 dolarů).

„Předchozí vrah, kterého jsem si najal, zmizel s mými penězi, aniž by práci vykonal. Takže se jen chci ujistit, že se to nestane znovu,“ cituje The Charlotte Observer z přísežného prohlášení agenta.

Chtěl radioaktivní materiál, dostal neškodný prášek

Muž se hájil tím, že jeho přítel se k němu nastěhoval poté, co se stal bezdomovcem a měl ho i vydírat. V emailové konverzaci s utajeným agentem sdělil, že spolubydlící měl vyhrožovat jeho rodině, pokud mu nedá peníze.

Později se Budi na ilegální stránky vrátil, aby sehnal radioaktivní materiál a vykonal tak vraždu na vlastní pěst, řekl státní zástupce. V emailové konverzaci Budi přiznal, že se dokonce třicetiletého muže pokusil otrávit již předtím, ale spolubydlící látku vyzvracel. Další agent v utajení se tvářil jako prodávající z nelegálního webu. Ten Budimu dodal pouze neškodný prášek.

V červnu 2018 zadržela Bryanta Budiho policie. Přiznal se k pokusu získat radioaktivní materiál a zabít či vážně zranit svého spolubydlícího. Maximální možný trest, kterému tak muž čelil, bylo doživotí strávené ve vězení.



„Žádná omluva není dostačující. Bylo to riskantní a nesmyslné jednání,“ dodal Budi u soudu.