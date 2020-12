‚Jako šlápnout na kostku lega.‘ Podívejte se, jak světové firmy popsaly rok 2020 jedním slovem

SAN FRANCISCO Rok 2020 poznamenala nevídanou mírou pandemie koronaviru. Na světě není snad jediný člověk, jehož by šíření nemoci nezasáhlo, ať už přímo či nepřímo. Vědom si toho je i gigant na poli sociálních sítích Twitter. Ten na svém oficiálním profilu, kde jinde než na Twitteru, vyzval uživatele, aby popsali rok 2020 jedním slovem. Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat.

Twitter na svém oficiálním profilu vyzval lidi, aby popsali rok 2020 jedním slovem už začátkem prosince. Postupně se u příspěvku začaly objevovat nejen odpovědi uživatelů, ale také známých osobností či nadnárodních korporací. Jak letošek, který celosvětově zasáhla pandemie koronaviru, popsali? Je jasné, že reakce jsou spíše negativní, vynalézavost ale často pobaví.

Technologický gigant Microsoft prostřednictvím profilu svého operačního systému Windows například k příspěvku napsal slovo „Vymazat (Delete).“ Internetový prohlížeč Microsoft Edge za sebe napsal pouze „404“, což je stavový kód ze skupiny chyb, vracený serverem v případě, že požadovaný soubor nebyl nalezen.

2020 in one word — Twitter (@Twitter) December 3, 2020

Internetová platforma pro sdílení videí YouTube zase napsala „Odhlásit odběr (Unsubscribe)“. Tuto funkci mohou uživatelé YouTube využít, chtějí-li například přestat sledovat nějakou osobnost či kanál. Chatovací platforma Viber zase využila k popisu letošního roku slovo „ztišit (Mute)“.

Společnost Zoom, která provozuje platformu pro virtuální videokonference, prošla za rok 2020 velkým rozvojem a finančním úspěchem. Miliony lidí totiž kvůli pandemii začaly pracovat z domova a ke komunikaci mezi zaměstnanci využívají právě tuto platformu. Zoom popsal rok 2020 slovem „Nestabilní (Unstable)“, tedy výrazem, který se objeví, pokud má člověk při videohovoru špatné připojení.

Americký placený poskytovatel filmů a seriálů Netflix, který je svým způsobem dalším z „vítězů pandemie“, alespoň co se tržeb týká, použil pro rok 2020 slovo „Prooooooooč? (Whyyyyyyy?)“. Softwarová firma Adobe zaměřená na oblast počítačové grafiky, publikování a digitálního marketingu využila k popisu roku 2020 zkratku „CTRL + Z (anglicky ‚undo‘, znamená vrátit se o krok zpět)“.



Dánská společnost Lego zase využila kreativity a sdílela u příspěvku na Twitteru fotku jedné kostičky lega s popiskem „Ouch“ a emotikonem nohy. Podle společnosti se dá letošní rok přirovnat k tomu, když si člověk šlápne bosou nohou právě na ostrou hranu lego kostičky.

Americká mezinárodní technologická společnost IBM zase využila k popisu roku 2020: „01110011 01101011 01101001 01110000“, což přeloženo do normální abecedy znamená „s5“ (chatovací zkratka, která v angličtně znamená „zpět“).



Fastfoodový řetězec Subway označil rok 2020 za „dlouhý (Long)“, což je jedna z možných velikostí baget, které jsou v restauracích této firmy k dostání. Společnost Kinder, produkující především čokoládové výrobky, využila své tradiční slovo „překvapení (Surprise)“, známé především díky Kinder čokoládovým vajíčkům.

Oficiální profil videoher s válečnou tematikou Call of Duty zase využil pro rok 2020 popis sobě vlastní: „Gulag“. Digitální platforma, která slouží jako asistent při psaní jakéhokoliv textu Grammarly, popsala rok 2020 slovem „Editovat (Edit)“.

Gulag — Call of Duty (@CallofDuty) December 3, 2020

Koronavirus se od počátku pandemie celosvětově prokázal u více než 70 milionů lidí, přes 1,59 milionu z nich zemřelo. Vyplývá to ze statistik Univerzity Johnse Hopkinse (JHU), která vývoj pandemie covidu-19 globálně monitoruje. Nejhůře zasaženými zeměmi jsou co do počtu nakažených Spojené státy, Indie a Brazílie.

Koronavirus, který způsobuje onemocnění covid-19, se patrně mezi lidmi začal šířit před rokem v Číně. Od té doby k nedělnímu dni zdravotnické úřady světových zemí nahlásily přes 70 milionů infekcí a přes 1,5 milionu obětí.

V absolutních počtech mají nejvíce nakažených Spojené státy se zhruba 328 miliony obyvatel, které registrují přes 15 milionů infikovaných. Následuje 1,4miliardová Indie s téměř deseti miliony nemocných a Brazílie, v níž žije zhruba 210 milionů obyvatel, s 6,8 miliony nakažených. Z evropských zemí mají nejvíce nakažených Francie, Británie a Itálie.