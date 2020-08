Jako velký byt v centru Prahy. Tři farmy vydražily ve Skotsku nejdražší ovci na světě

GLASGOW Ve skotském městě Lanark došlo k jednomu z dobytkářských obchodů století. Na aukci se tam totiž prodala ovce za nejvyšší částku v historii. Tři velkofarmy za ní daly dohromady 350 000 takzvaných guineí, tedy měny, která se ve Velké Británii používá při dražbách koní a dobytka.

Ovce jménem Double Diamond (Dvojitý diamant) vytvářela rozruch už před začátkem aukce, která se v Lanarku uskutečnila ve čtvrtek. Zájemců bylo hodně a už vyvolávací cena se zdála vysoká - 10 000 guineí (jedna guinea odpovídá hodnotě zhruba 1,30 dolaru, tedy 28,5 koruny). Částka postupně narůstala, až se zastavila na v přepočtu astronomických 10,7 milionu korun.

Cena je tak vyšší než například více než stometrový byt v centru Prahy na Karlově náměstí nebo rodinného domu s velkým pozemkem v Jílovišti u Prahy (dle aktuální nabídky realitních kanceláří). Podle zahraničních serverů se jedná o zdaleka nejdražší prodanou ovci v historii.

Tuto částku zaplatí rovnými díly tři velké britské farmy. „Je to jako jakýkoliv jiný byznys, třeba koňské dostihy nebo jiné obchody s dobytkem,“ uvedl pro britský deník The Guardian Jeff Aiken, jeden z vítězů dražby.

„Občas přijde neopakovatelná příležitost a vy se jí musíte chopit. Teď se na trhu objevila vzácná ovce plemene texel, kterou chtěl každý,“ dodal Aiken.

Plemeno texel bylo vyšlechtěno na stejnojmenném ostrově v Holandsku, kde jsou tyto ovce obzvláště oblíbené pro své maso. Uvedla to podle serveru CNN asociace zaměřená právě na tento druh ovcí, které se chovají i v Česku.

Podle Aikena je běžné, že se cena ovcí texel pohybuje v pětimístných částkách (v guineách). Při této dražbě však podle jeho slov došlo k výjimečnému souboji a cena proto narostla.

„Bylo to spíše nervy drásající, než vzrušující,“ uvedl Aiken. „Věděli jsme, že to bude výjimečné. To zvíře (samec) je nesrovnatelné s ostatními, protože má naprosto vynikající genetiku. Cenu zvyšovalo asi sedm nebo osm lidí, kteří ho opravdu chtěli získat,“ dodal.



Double Diamond bude nyní na všech třech farmách využit jako chovný beran, následně, až bude starší, bude mu odebíráno sperma pro umělé oplodňování jiných ovcí texel, na jejichž chov se Aiken i jeho partneři zaměřují.

Ačkoliv je Aiken nadšený, že se mu ovci podařilo získat, přiznává, že výše částky je bezprecedentní. „Nechápejte mě špatně, ale jedná se o téměř sprostou částku při prodeji ovce. Mělo by to působit jako reflexe pro farmářské komunity,“ uvedl pro The Guardian Aiken.

Dosud nejdražší ovce se vydražila v roce 2009 za 230 000 liber (zhruba 6,7 milionu korun).