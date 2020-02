Nejasná role Moskvy v brexitu. Britové se zajímají o tok peněz z ruského byznysu

LONDÝN/PRAHA Složitá zákoutí sociálních sítí a komplikovaná džungle převodů peněz či vlastnictví firem čeká na každého, kdo se chce pustit do zkoumání ruské stopy v ovlivňování brexitu. Přesto tu existuje řada indicií vypovídajících o tom, že zastánci odchodu Británie z EU udržovali kontakty s ruskými představiteli a stopy financování probrexitových kampaní vedou do Moskvy.

Parlamentní zprávu, která by do věci vnesla více světla, ale vláda stále drží pod pokličkou. Podrobnosti zveřejnil nedávno list The Times. Podle materiálu připraveného parlamentním výborem pro tajné služby a bezpečnost byla míra zasahování Ruska do referenda v roce 2016 „nepopsatelná“ a britské tajné služby v tomto ohledu selhaly.

Zpráva podle Timesů zmiňuje i devět ruských oligarchů, kteří dlouhodobě financovali konzervativní stranu. Například Alexandr Temerko, jenž dříve pracoval pro ruské ministerstvo obrany, věnoval během sedmi let 1,2 milionu liber, přispěla i Ljubov Černuchynová, manželka magnáta blízkého prezidentu Vladimiru Putinovi. Tok peněz z ruského byznysu přitom pokračoval dál, jen mezi listopadem 2018 do stejného měsíce 2019 měli konzervativci dostat na půl milionu liber.

Kromě parlamentní zprávy, kterou je třeba tak jako každý materiál zpracovaný politiky brát s rezervou, ale existují i další svědectví. Například Andy Wigmore, aktivista Strany pro brexit a jedna z tváří neoficiální kampaně Leave.EU, se spolu s britským byznysmenem Arronem Banksem opakovaně scházeli s tehdejším ruským velvyslancem v Londýně Alexandrem Jakovlenkem (loni v srpnu svou londýnskou misi ukončil).

Internetová válka

Wigmore má blízko k současnému europoslanci a jednomu ze zakladatelů Strany pro brexit Nigelu Farageovi, který také nejvíce těžil z kampaně Leave.EU. Její sponzor Arron Banks si pak v roce 2015 záhadně pomohl z dluhů a přitom vedl rozhovory o možnostech investovat do ruských dolů. V roce 2018 Banks čelil policejnímu vyšetřování, kde vzal na kampaň osm milionů, podle vyšetřovatelů ale chyběly důkazy.

V kampani pro brexit se angažovala i britská poradenská společnost Cambridge Analytica, využívající kontroverzní metody zpracování dat na sociálních sítích a obviňovaná z manipulací voleb v USA a šíření dezinformací. Svou činnost ukončila v roce 2018 po skandálu kolem nakládání s údaji uživatelů Facebooku.

V roce 2018 Twitter identifikoval 3841 účtů vedoucích k takzvané Agentuře pro výzkum internetu neboli „trollí farmy“ v Petrohradě provozované oligarchou blízkým Kremlu Jevgenijem Prigožinem. Výzkumům na toto téma se věnovaly i britské univerzity a objevily desetitisíce účtů orientovaných na brexit, jejich stopy vedly do Ruska a krátce po hlasování zmizely.