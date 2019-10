Jakutský šaman chce vyhnat z Putina démony. Ruská vláda mu hrozí, že ho prohlásí za nepříčetného

Jakutsk (Rusko) Několik desítek lidí v sobotu v centru sibiřského města Jakutsk manifestovalo na podporu šamana Alexandra Gabyševa, který chce vyhnat démony z ruského prezidenta Vladimira Putina. Gabyšev ale nyní čelí obvinění z extremismu a hrozí mu také, že bude prohlášen za nepříčetného. Policie informovala o 45 demonstrantech, organizátoři akce počet účastníků odhadli na více než dvě stovky, uvedl server Newsru.com.

„Lidé přicházeli a odcházeli, ale dohromady se jich sešlo asi 200. To lze doložit množstvím podpisů, které jsme na šamanovu podporu shromáždili,“ řekla poslankyně oblastního sněmu Sulustaan Myraanová. Ocenila, že bez ohledu na mráz a sněžení a na strach z úředního či policejního postihu lidé přišli na Leninovo náměstí s transparenty s hesly typu „Já/my jsme šaman“, „Svobodu Alexandru Gabyševovi“ či „Ruce pryč od šamana Saši“ a „Rusko je s tebou“.

Demonstranti zdůrazňovali, že Gabyšev má právo na svobodu svědomí, cestování a vyjadřování, které zaručuje i ruská ústava. Místo toho jej minulý měsíc úřady uvěznily a zavřely do psychiatrické léčebny poté, co se z Jakutska vydal pěšky do Moskvy za svým posláním.



„To, jak režim reaguje na vyhánění démonů, je podivné a podezřelé,“ usoudil místní aktivista opozičního hnutí Levá fronta Artur Dron. Pozastavil se nad tím, že šamana si nikdo nevšímal, dokud žil v nebezpečné tajze, ale jakmile se vypravil do Moskvy, „hned ho chytili a zavřeli“.

Dojduna Dogordurovová, jedna z demonstrantek, zdůraznila, že zná šamana osobně a podle ní vůbec není nepříčetný. „Jakmile někdo začne říkat pravdu, hned ho prohlásí za blázna. Ale Gabyšev jen otevřeně řekl to, co si všichni myslíme,“ citovala ji ruská média.

Gabyšev se podle rozhlasové stanice Echo Moskvy v současnosti nachází u sebe doma v Jakutsku, kde čeká na nové psychiatrické vyšetření, jež by tentokrát měli z podnětu ochránců lidských práv podniknout nezávislí experti. Za extremismus šamanovi hrozí až čtyřleté vězení.