Podle Světové meteorologické organizace (WMO) bude Melissa nejhorším hurikánem, který postihl Jamajku za poslední století. Až dosáhne na pevninu, budou jej provázet poryvy větru o rychlosti až 300 kilometrů za hodinu. Podle Červeného kříže živel na Jamajce postihne odhadem 1,5 milionu lidí. OSN ho označila za „bouři století.“
„Na Jamajce se očekává katastrofická situace,“ uvedla na tiskovém brífinku v Ženevě specialistka WMO na tropické cyklóny Anne-Claire Fontanová. „Rozhodně to bude nejsilnější bouře, která postihne Jamajku za poslední století,“ dodala. Podle agentury Reuters je katastrofální bouře, která ostrov zasáhne, nejsilnější za 174 let, co se měří síla hurikánu.
„V regionu není žádná infrastruktura, která by odolala kategorii 5,“ řekl premiér Andrew Holness. „Otázkou a výzvou je rychlost obnovy,“ dodal.
Nejnovější předpověď odhaduje, že v centrální části Jamajky by mohlo v příštích dvou dnech spadnout až 75 centimetrů srážek. „Očekávají se záplavy a sesuvy půdy a nevyhneme se ani tomu silnému větru, zvlášť pokud se budeme nacházet blízko oka hurikánu,“ cituje CNN ředitele jamajské meteorologické služby Evana Thompsona.
Podle expertů z americké televizní stanice CNN je největší hrozbu pro životy a majetek právě voda, nikoli vítr hurikánu.
„Hurikán Melissa s sebou přinese ničivé a život ohrožující povodně a přívalové vlny, zejména na Jamajce. I když vítr hurikánu zeslábne, voda ne,“ řekla stanici meteoroložka Briana Waxmanová.
Bouře zasáhne až 1,5 milionu lidí v zemi
Mezinárodní federace Červeného kříže (IFRC) se připravuje na to, že bouře zasáhne až 1,5 milionu lidí na Jamajce.
„Toto číslo je však značně podhodnocené, protože dopady na obyvatelstvo budou zahrnovat narušení základních služeb, narušení trhů a samozřejmě i zablokování silnic. To znamená, že celá populace by mohla být tímto způsobem nějakým způsobem postižena,“ uvedl na tiskové konferenci Necephor Mghendi, vedoucí delegace Mezinárodní federace Červeného kříže.
Dodal, že pro evakuované z nejhůře postižených oblastí bylo zřízeno více než 800 přístřešků. „Hlavní prioritou bylo dostat lidi mimo nebezpečí, aby se snížil počet obětí.“
Na Jamajce jsou již před příchodem bouře hlášeny tři oběti, spolu se třemi mrtvými na Haiti a jedním v Dominikánské republice má Melissa již sedm obětí.
Premiér: Berte hrozbu vážně
„Jsem na kolenou a modlím se,“ řekl také premiér Holness. Ten vyzval obyvatele, aby hrozbu brali vážně, někteří lidé však odmítli evakuaci z pobřežních oblastí.
Pro lidi, kterým hrozí nebezpečí, jsou na Jamajce připraveny nouzové přístřešky. Úřady informovaly, že sklady po celém ostrově jsou dobře zásobené a tisíce potravinových balíčků jsou připraveny k rychlé distribuci v případě potřeby.
Jamajka už o víkendu uzavřela dvě hlavní letiště v zemi. Na Kubě preventivně zrušili vlakové spoje na východě ostrova, kde má mít hurikán největší dopad. Kubánská vláda dále vydala varování před hurikánem pro provincie Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguin a Las Tunas.
Dominikánská republika minulý týden uzavřela školy a úřady a tato opatření platí i v úterý. V pěti z devíti provincií Dominikánské republiky je vyhlášen nejvyšší červený stav ohrožení, protože předpověď varuje před dalšími přívalovými dešti v Dominikánské republice a na Haiti.