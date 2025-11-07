Zemřel vědec a držitel nobelovky Watson. Zasloužil se o objevení struktury DNA

  22:10aktualizováno  22:10
Ve věku 97 let zemřel americký vědec a jeden z objevitelů struktury DNA James Watson, který díky tomu v roce 1962 získal Nobelovu cenu za lékařství. O Watsonově čtvrtečním skonu v pátek informoval deník The New York Times.

Vědec James Watson, který pomohl objevit struktury DNA. | foto: Profimedia.cz

List označil Watsonovu roli v dešifrování DNA za natolik velkou, aby si zasloužil zařazení mezi nejvýznačnější vědce dvacátého století. Watson se připojil rovněž k Projektu lidského genomu, jehož cílem bylo zmapování genů.

Watson společně s britskými vědci Francisem Crickem a Mauricem Wilkinsem obdrželi Nobelovu cenu za objasnění molekulární struktury nukleových kyselin.

NYT připomněl, že vedle vědeckého uznání si Watson vysloužil i kontroverze, když v roce 2007 v rozhovoru naznačil, že černoši nejsou tolik inteligentní jako běloši. Výrok poté ještě zopakoval v jistém dokumentárním pořadu.

Watson se rovněž rozhodl prodat medaili laureáta Nobelovy ceny v aukci Christie’s. Za 4,1 milionu dolarů ji v roce 2014 koupil ruský miliardář Ališer Usmanov, který ji vědci následně vrátil.

Prodej tehdy Watson zdůvodnil tím, že chce peníze použít k zajištění rodiny a také k podpoře vědeckého výzkumu. Spekulovalo se ale, že to učinil jako krok vzdoru vůči vědecké obci, kterou se cítil opuštěn.

