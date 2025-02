Opilý havaroval, chtěl silnice pro ženy. Zemřel kontroverzní poslanec Cuper

Danka Capáková z operačního střediska záchranné služby potvrdila, že záchranářům z přivolané sanitky se nepodařilo oživit muže, který zkolaboval na tržišti v širším centru Bratislavy. Lékař konstatoval smrt.

Cuper do politiky vstoupil v roce 1992. Patřil k poslancům, kteří ve federálním parlamentu hlasovali pro zánik Československa, připomněl server Pravda.sk.

Zvláštní jízdní pruhy pro ženy

Do povědomí veřejnosti poslanec Cuper vstoupil v roce 1996, když ve sněmovně zcela vážně navrhl, aby byly ve slovenských městech na silnicích zřízeny v zájmu zrychlení dopravy zvláštní jízdní pruhy pro ženy za volantem. Zdůvodnil to tím, že ženy nejsou s to sledovat ve zpětném zrcátku provoz za sebou, takže by měly mít zákaz jezdit v levém pruhu.

Následně se „proslavil“ v roce 2005, kdy způsobil dopravní nehodu ve vinařském městečku Modra u Bratislavy, kde narazil do zaparkovaného auta a zdemoloval dopravní značku.

Cuper nejprve tvrdil, že nepil, leda tak jedno malé pivo, ale podle policejní mluvčí měl v krvi dvě promile alkoholu. Místní hostinská uvedla, že zákonodárce byl opilý. Ale vzhledem k poslanecké imunitě nebyl potrestán a policisté mu museli vrátit řidičský průkaz.

Nicméně pod vlivem Cuperovy nehody slovenští poslanci přijali novelu zákona o přestupcích a změnili i příslušná ustanovení ústavy, aby se zákonodárci napříště nemohli odvolávat na svou imunitu, pokud se v opilosti dopustí dopravního přestupku.