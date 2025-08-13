Česko má jako první stát kancelář velvyslanectví v Dnipru. Otevřel ji Lipavský

  20:12aktualizováno  20:44
Ministr zahraničí Jan Lipavský dnes v Dnipru slavnostně otevřel novou kancelář českého velvyslanectví na Ukrajině. Česko tak obnovilo diplomatickou přítomnost na východě země, podle Lipavského ji má v Dnipru jako první stát. Ministr uvedl, že česká diplomatická přítomnost ve východoukrajinském městě bude navazovat praktické byznysové vztahy, ale i ty mezilidské.
Český ministr zahraničí Jan Lipavský a jeho ukrajinský protějšek Andrij Sybiha uctili v Kyjevě památku lidí, kteří zahynuli ve válce. (12. srpna 2025) | foto: Opatrn? MarekČTK

„Na tomto místě za Česko i za Evropu vztyčujeme jednu z nejvýchodnějších vlajek na Ukrajině. Když mluvím o Ukrajině, myslím celou Ukrajinu včetně okupovaných regionů nebo třeba Krymu,“ řekl Lipavský s tím, že věří, že země jednoho dne obnoví svoji územní celistvost.

„Takže budeme moci udělat třeba podobnou akci na Krymu nebo v Simferopolu, v Luhansku, v Doněcku,“ podotkl. Podle ministerstva zahraničí Česko má nyní diplomatickou přítomnost na nejvýchodnější pozici na Ukrajině ze všech zemí.

Účelem diplomatické přítomnosti je povzbudit místní obyvatele, podniky, obce, nevládní organizace, školy či nemocnice a ukázat jim, že nejsou na všechno sami. „Dnipro je takové ocelové srdce Ukrajiny. Je to průmyslově podobné, jako v čem je Česko špičkové v rámci Evropy. Jsme také průmyslová země,“ poznamenal Lipavský a připomněl, že v Dněpropetrovském regionu působí několik desítek českých firem.

„Kancelář vytvoří zázemí pro dva kolegy. Máme tady jednu místní sílu, která se nám o všechno stará,“ poznamenal. Dodal, že pracovníci nebudou ve městě nastálo, ale často. „Budou tady moci několik dní v kuse pracovat, mít jednání, schůzky, organizovat různé aktivity. Myslím si, že to bude plnohodnotná diplomatická přítomnost,“ podotkl ministr.

Uvedl také, že obchod Česka s Ukrajinou raketově roste a přesáhl už například česko-ruskou obchodní výměnu, jež naopak klesá.

Otevření kanceláře se zúčastnili český velvyslanec v Kyjevě Radek Pech, náměstek ukrajinského ministra zahraničí a bývalý ukrajinský velvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis nebo šéf oblastní rady Dněpropetrovské oblasti Mykola Lukašuk.

Česko směřuje svoji pozornost do Dněpropetrovské oblasti i v rámci poválečné obnovy Ukrajiny. Nabízí své schopnosti v energetice, dopravní infrastruktuře, ve zdravotnictví, vodním hospodářství, tradičním strojírenství nebo i technickém školství.

