Japonci s vakcinací nespěchají, chtějí nejdřív analyzovat případné nežádoucí účinky

TOKIO/PRAHA Vakcinace proti nemoci covid-19 v Japonsku začne až asi za měsíc, jako v poslední ekonomicky vyspělé zem i. Velká část populace očkování odmítá – a skepse panuje i vůči odložené olympiádě.

Země s nejstarší populací na světě vůbec nepospíchá s očkováním proti nemoci covid-19, která přitom většinově zabíjí zejména nejstarší věkové ročníky. A ještě k tomu se velká většina obyvatelstva do očkování vůbec nehrne, naopak. Vítejte v Japonsku, zemi, která má k nebezpečím vyplývajícím z koronavirové epidemie zjevně jiný přístup než západní státy. „Nemyslím si, že náš vakcinační program je pomalý,“ řekl listu The Guardian Masajuki Mijasaka, emeritní profesor epidemiologie na universitě v Osace, a dodal. „Dává nám to dostatek času, abychom důkladně analyzovali případné nežádoucí účinky těchto vakcín.“



Japonská vláda plánuje, že ostrá vakcinace se rozjede nejdříve koncem února. To by bylo o dva měsíce později, než se začalo očkovat v zemích Evropské unie; ještě delší časový rozdíl je v případě USA či Spojeného království.

Toto zpoždění ale v zemi vycházejícího slunce zjevně trápí jen málokoho. Povolovací proces pro novou vakcínu je v Japonsku velmi přísný a v zemi se všechna pravidla úzkostlivě dodržují. Roli jistě hraje i fakt, že země dosud prošla koronavirovou krizí relativně úspěšně: Japonsko, domov 125 milionů lidí, zatím vykázalo jen něco přes 5000 úmrtí na covid-19 a 370 000 případů nákazy. To je při přepočtu na jednotku populace o řád lepší výsledek než v naprosté většině západních států; v porovnání s Českem je úmrtnost asi pětatřicetkrát nižší.

Jakmile nastane „den D“, tak bude vakcinace probíhat podle precizně připravených plánů a nejvíce ohrožené skupiny – včetně osob starších 65 let, které v Japonsku tvoří už skoro třetinu populace – by měly být naočkované do léta.

Zatím to ale vypadá, že většina Japonců se k očkování vůbec nehodlá dostavit. Nedávný srovnávací průzkum společnosti Ipsos totiž ukázal, že o „okamžitý“ přístup k očkování má zájem ani ne čtvrtina Japonců. Nižší ochotu k očkování výzkum zachytil jen v Korejské republice (Jižní Koreji). Podobná skepse jako vůči vakcínám – ta se v Japonsku projevovala historicky i v případě minulých očkovacích kampaní – panuje na ostrovech i s ohledem na letní olympijské hry. Ty měly proběhnout v Tokiu již loni, kvůli šíření koronaviru ale byly odloženy na přelom července a srpna 2021.

Nedávný expertní odhad veřejného mínění ukázal, že většina Japonců je proti tomu, aby se odložená olympiáda letos konala. Pro její uspořádání se vyslovilo v průzkumu veřejnoprávní mediální společnosti NHK jen 27 procent Japonců. Je to podíl, který se během posledního půlroku snížil. Japonský premiér Jošihide Suga se před několika dny nechal slyšet, že „olympiáda bude bezpečná a očkování nepředstavuje podmínku.“ Také japonští organizátoři her stejně jako Mezinárodní olympijský výbor stále trvají na tom, že soutěže se v létě uskuteční. V jaké podobě a zda vůbec, to však za současné situace ve světě zdaleka jisté není.