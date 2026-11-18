Setkání se uskutečnilo po večeři konané u příležitosti summitu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC) v jihočínském Šen-čenu.
Premiérka během zhruba půlhodinového rozhovoru prezidentovi sdělila stanovisko Japonska ohledně 34letého novináře jménem Juki Imai. Rusko jej kvůli podezření ze špionáže zadržuje od 13. října a Tokio požaduje jeho okamžité propuštění. S Putinem mluvila také o ochraně majetku japonských firem v Rusku.
„Oba se shodli, že jejich země by měly pokračovat ve vzájemné komunikaci na různých úrovních,“ dodal úředník.
Jednalo se o první osobní setkání japonského a ruského představitele od září 2019 a o první rozhovory od doby, kdy japonský expremiér Fumio Kišida telefonicky mluvil s Putinem před vypuknutím války na Ukrajině.
Japonsko se spolu s ostatními zeměmi skupiny G7 po ruské invazi na Ukrajinu připojilo k sankcím proti Rusku. Vztahy se zhoršily letos v srpnu poté, co Putin poprvé navštívil Kurily, které jsou pod ruskou správou a na které si činí nárok Moskva i Tokio.
Zadržovaný novinář pracoval pro japonský deník Hokkaidó šimbun, který je známý svým rozsáhlým zpravodajstvím právě o Kurilech.
Tento měsíc byly navíc zveřejněny prezidentské dekrety, podle nichž přejdou ruská aktiva společnosti Japan Tobacco pod státní kontrolu. V úterý pak japonský vzdušný prostor narušila dvě nejspíše ruská letadla, kvůli čemuž Tokio podalo protest Moskvě.
Takaičiová si také ve středu na uvítacím ceremoniálu potřásla rukou s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. Ten k ní byl ale podle agentury zdrženlivý.
Kvůli tvrdému postoji Pekingu vůči Tokiu je také podle Kjódó nepravděpodobné, že by spolu vedli formální rozhovory. Takaičiová totiž loni v listopadu řekla, že Japonsko by v případě možné čínské invaze na Tchaj-wan mohlo tomuto ostrovu přijít na pomoc.
Čína považuje Tchaj-wan za svou součást a výrok ostře odsoudila. V minulosti také kritizovala posilování japonské obrany.