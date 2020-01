Japonská prokuratura prohledala Ghosnův dům v Tokiu

Tokio/Ankara/Bejrút Japonská prokuratura ve čtvrtek v Tokiu prohledala dům, který před útěkem do Libanonu obýval bývalý předseda správní rady japonské automobilky Nissan Motor Carlos Ghosn. V Japonsku měl Ghosn stanout před soudem kvůli obvinění z finančních deliktů, mimo jiné z podhodnocování příjmů ve finančních výkazech.

Ghosn, který má francouzské, brazilské a libanonské občanství, odletěl před několika dny z Japonska soukromým letounem. Po příletu do Libanonu Ghosn v prohlášení uvedl, že neutekl před spravedlností, ale naopak před nespravedlností a politickým pronásledováním. Jeho právníci na Nový rok oznámili, že magnát bude mít 8. ledna v Bejrútu tiskovou konferenci.



Libanon nemá s Japonskem uzavřenou dohodu o vydávání svých občanů. Libanon ve čtvrtek obdržel od mezinárodní policejní organizace Interpol na Ghosna zatykač s varováním červeného stupně. Znamená žádost členské země určenu ostatním státům, aby pomohly lokalizovat a zatknout člověka podezřelého ze spáchání trestného činu. Nejmenovaný libanonský justiční zdroj uvedl, že úřady o tomto zatykači ještě nerozhodly. Podle agentury Reuters také řekl, že v minulosti, kdy Bejrút dostal červené varování týkající se nějakého libanonského občana, nebyl dotyčný sice zadržen, ale byl mu zabaven cestovní pas a musel složit kauci.

Okolnosti Ghosnova útěku vyšetřuje Turecko, protože cestou z Japonska do Libanonu přistál v Istanbulu, aniž o tom turecká pohraniční policie dostala informace; nikdo nezaregistroval jeho přílet do země ani odlet. Podle tureckého internetového portálu Hürriyet letadlo s Ghosnem na palubě přistálo na istanbulském Atatürkově letišti v pondělí brzy ráno. Turecká policie v souvislosti s případem zadržela sedm lidí, mezi nimi čtyři piloty, uvedla ve čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na turecká média. Do Bejrútu podle nich Ghosn přicestoval na francouzský pas.

Kvůli obviněním z finančních deliktů byl Ghosn v Japonsku zadržen předloni v listopadu. Později byl propuštěn na kauci a měl zakázáno používat bez dozoru internet či kontaktovat manželku. Jeho obhájci měli u sebe jeho cestovní pasy, dva francouzské, jeden libanonský a jeden brazilský. Nicméně po propuštění na kauci mu japonské úřady povolily, aby u sebe nosil jeden z francouzských pasů, ovšem v uzamčené schránce. Klíč měli Ghosnovi obhájci, napsala agentura Kjódó s odvoláním na nejmenovaný zdroj obeznámený se situací.

Začátek soudního procesu byl v Japonsku naplánován na letošní duben. Ghosn všechna obvinění odmítá.

Francouzské úřady ve čtvrtek uvedly, že pokud Ghosn přicestuje do Francie, Paříž ho Tokiu nevydá, napsala agentura AFP.

Ghosn je architektem dlouholeté francouzsko-japonské automobilové aliance Renault-Nissan, do které se v roce 2016 zapojila také automobilka Mitsubishi. Po předloňském zatčení byl postupně odvolán z čela správních rad všech tří členských podniků aliance.