Japonsko a Thajsko hlásí nové případy koronaviru, pokračují evakuace

Bangkok/Tokio/Londýn Thajsko hlásí šest nových případů nákazy novým typem koronaviru. Dohromady už jich tato asijská země má 25. V Japonsku vzrostl počet nakažených o další tři na 23, informovala v úterý agentura Kjódó. Podle dostupných informací patří právě Japonsko a Thajsko, společně se Singapurem (24 případů), mezi země nejvíce zasažené novou epidemií mimo Čínu, kde vir podle úřadů nakazil přes 20 400 osob a 425 jich zabil.

Po jednom mrtvém hlásí Hongkong a Filipíny. Země celého světa dál přijímají opatření proti šíření infekce. Uzbekistán v úterý z Číny evakuoval 250 svých občanů. Británie vyzvala všechny své občany v Číně, aby pokud možno zemi opustili. Rusko chystá na Sibiři zřídit karanténní oblast pro své evakuované.

Thajsko oznámilo šest nových případů nákazy koronavirem, který může způsobit až zápal plic nebo i zabíjet. Jsou to čtyři Thajci a dva Číňané z čínského velkoměsta Wu-chan, které je ohniskem epidemie. Stav jednoho z nakažených je vážný a tento člověk má také tuberkulózu.

Dva Thajci jsou manželé, kteří nedávno cestovali do Japonska. Další dva jsou motocykloví taxikáři, kteří vozili i čínské turisty. Motorizované tříkolky nazývané tuk-tuk, používané obvykle jako taxi, jsou všudypřítomné zejména v thajské metropoli Bangkoku.

Thajsko v úterý podle informací agentury Reuters letecky evakuovalo z Wu-chanu 138 svých občanů. Všichni jsou podle thajského ministerstva zdravotnictví zdraví, ale budou v karanténě.

Japonský premiér Šinzó Abe v úterý oznámil, že Tokio by mohlo rozšířit zákaz vstupu do země pro cizince - zatím se týká osob, které v poslední době pobývaly v provincii Chu-pej s metropolí Wu-chan; nově by se mohl vztahovat i na lidi, kteří pobývali v dalších čínských provinciích. Zároveňv úterý japonské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že počet infikovaných novým virem v zemi stoupl z dosavadních 20 na 23.

Karanténní zóna v Rusku

Británie, která má zatím dva nakažené, v úterý vyzvala své občany aktuálně pobývající v Číně, aby zemi opustili, „pokud mohou“. Ministr zahraničí Dominic Raab dodal, že Londýn pracuje na repatriaci Britů, kteří pracují v provincii Chu-pej.

Ruská vicepremiérka Taťjana Golikovová v úterý oznámila, že Rusko zřídí v sibiřské Ťumeňské oblasti karanténní zónu pro své občany evakuované z čínského ohniska epidemie. Podle agentury Interfax tam evakuovaní Rusové mají strávit 14 dní; zatím jsou ale všichni považováni za zdravé.

Rusko, které má s Čínou společnou pozemní hranici dlouhou 4300 kilometrů, minulý týden oznámilo dva první případy koronaviru na Sibiři. V obou případech šlo o čínské občany.