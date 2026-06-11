Připravený zákon stanoví, že osoba, jež veřejně poškodí, odstraní nebo zneuctí japonskou vlajku způsobem vyvolávajícím silné odmítavé pocity nebo znechucení, může být potrestána až dvouletým vězením nebo pokutou až 200 000 jenů (přes 26 000 Kč). Sankce se má vztahovat také na osoby, které na internetu živě vysílají nebo zveřejňují videa zachycující znesvěcení vlajky. Tresty odpovídají stávajícím ustanovením trestního zákoníku, jež už zakazují znesvěcování vlajek jiných zemí.
Část opozičního tábora tvrdí, že pro navrhovanou právní úpravu neexistuje jasné odůvodnění. Takeši Šina ze Středové reformní aliance (CRA) řekl, že předpokládané tresty vážně omezují lidská práva a že neexistuje zřejmý důvod pro jejich použití jako odstrašujícího prostředku.
„I když plně bereme v úvahu svobodu projevu, je povinností státu trestat činy, které za účelem urážky poškozují státní vlajku, symbol naší země,“ reagoval vysoce postavený člen LDP Koiči Hagiuda.
Ve snaze rozptýlit obavy ohledně ohrožení svobody projevu byly stanoveny výjimky, jako je psaní na vlajky na podporu sportovců reprezentujících Japonsko či filmové scény zobrazující ničení vlajky. Zákon se nebude vztahovat ani na díla jako jsou japonské komiksy či animace (manga a anime), na videohry, obsah vytvořený umělou inteligencí, nebo na vlaječky přidávané k dětským jídlům v restauracích.
Návrh zákona vypracovaný poslanci LDP patří k hlavním legislativním prioritám premiérky Sanae Takaičiové a v parlamentu by měl být předložen po konzultacích s menším koaličním partnerem, Stranou japonské inovace (JIP). Bylo to obsaženo v jejich koaliční dohodě z loňského října, díky níž Takaičiová stanula v čele vlády.