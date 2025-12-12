Japonsko zasáhlo další silné zemětřesení, úřady odvolaly varování před tsunami

  6:39aktualizováno  6:47
Další silné zemětřesení v pátek zasáhlo severovýchod Japonska. Síla otřesu činila podle seismické agentury EMSC 6,7, stejný údaj uvedla i Japonská meteorologická služba. Japonský úřad vydal varování před vlnou tsunami, která by mohla dosáhnout výšky až jednoho metru. Varování po několika hodinách zrušil. Epicentrum zemětřesení se nachází v moři.
Dělník kontroluje škody po zemětřesení (9. prosince 2025)

Dělník kontroluje škody po zemětřesení (9. prosince 2025) | foto: Reuters

Na začátku tohoto týdne oblast zasáhlo ještě silnější zemětřesení. Síla otřesu činila 7,5. Úřady zaznamenaly několik desítek zraněných. Seismologové přitom varovali, že mohou nastat další podobně silné či dokonce ještě silnější otřesy.

Úřady podle agentury Kjódó zaznamenaly v prefekturách Hokkaidó a Aomori vlny tsunami ve výši 20 centimetrů. Dosud nejsou hlášeny oběti ani výraznější škody. Podle úřadu pro jadernou bezpečnost ani jaderná zařízení v oblasti nenahlásila problémy s provozem.

Japonsko se 125 miliony obyvatel ročně zažije asi 1500 otřesů, což představuje 18 procent všech zemětřesení na světě, uvedla agentura AFP. Země totiž leží v oblasti, která je součástí takzvaného ohnivého kruhu, což je pás kolem zlomových linií v Tichém oceánu s častým výskytem zemětřesení a sopečných erupcí.

