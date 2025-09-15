Podle údajů zveřejněných ministerstvem zdravotnictví několik málo dní před Dnem respektu vůči seniorům, který letos připadá na 15. září, je v zemi 99 763 osob ve věku 100 a více let.
Letos věku 100 let dosáhlo 52 310 lidí, přičemž tito noví století od japonského premiéra v tento den obdrží blahopřejný dopis a stříbrný šálek zvaný sakazuki určený k popíjení saké.
V roce 1963, kdy úřady začaly počty sledovat, bylo v zemi 153 lidí ve věku 100 let a starších, v roce 1981 jejich počet vzrostl k tisícovce a v roce 1998 k deseti tisícům. V Japonsku žije přibližně 123 milionů obyvatel.
Nejstarší žijící Japonce je 114 let, nejstaršímu Japonci 111 let. K dlouhověkosti Japonců podle stanice BBC přispívá nejen zdravá strava s nízkým zastoupením červeného masa a soli a vysokým zastoupením ryb a zeleniny, ale také aktivní životní styl starších lidí.
Od roku 1928 je součástí japonské kultury Radio Taiso, každodenní tříminutové vysílání cviků, které Japonci cvičí jak doma, tak společně na veřejných prostranstvích.