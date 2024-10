Fudži je bez sněhu. Ikonická japonská hora tak dlouhé čekání nezažila 130 let

Do začátku listopadu zbývá pár dní, ale japonská hora Fudži zůstává stále bez sněhu. To se nestalo posledních 130 let. Japonsko letos zaznamenalo nejteplejší léto od počátku vedení oficiálních celostátních statistik v roce 1898. Na vině je kromě nadměrného turismu i klimatická krize.