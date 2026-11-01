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Japonsko hledá záložní metropoli pro případ katastrofy, může jich být více

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  19:39aktualizováno  19:39
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Se svými obřími rozměry připomíná Tokio spíše obrovské lidské mraveniště, ale...

Se svými obřími rozměry připomíná Tokio spíše obrovské lidské mraveniště, ale když ho začnete objevovat, zjistíte, že je velmi logicky uspořádané a vše tu má své místo. | foto: Profimedia.cz

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Japonské město Ósaka ve stejnojmenné prefektuře ve středu Japonska (22. ledna...
Město Hakodate v prefektuře Hokkaidó na severu Japonska (4. února 2017)
Centrum japonského města Fukuoka (28. června 2017)
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Japonská vláda v úterý schválila nařízení, které stanovuje podmínky pro získání označení druhé metropole. Jeho cílem je zajistit zálohu pro Tokio v případě katastrof a podpořit decentralizaci. Podmínky splňují Ósaka a tři další prefektury.

Zákon o zavedení systému druhého hlavního města, který vstoupil v platnost v pátek, je jednou z částí koaliční dohody podepsané před rokem mezi Liberálnědemokratickou stranou (LDP) premiérky Sanae Takaičiové a jejím menším koaličním partnerem, Japonskou stranou inovace (JIP) sídlící právě v Ósace.

Zákon neomezuje počet druhých hlavních měst na jedno, čímž ponechává otevřenou možnost, že by mohlo být určeno více prefektur.

Prefektura musí splňovat několik kritérií. Patří mezi ně například to, že se na hrubém domácím produktu Japonska podílí nejméně 2,1 procenta, nebo že se na jejím území nachází město, v němž žije nejméně 1,2 procenta obyvatel celé země.

Záložní druhé město se také musí nacházet mimo oblasti ohrožené vážnými škodami, které by mohlo přinést velké zemětřesení v okolí Tokia nebo erupce nejvyšší japonské hory Fudži ve středním Japonsku.

O status druhé metropole se chtějí ucházet prefektura Hokkaidó na severu Japonska, Aiči v centrální části země, Ósaka na západě a Fukuoka na jihozápadě.

„Pokud všechny čtyři prefektury podají žádost a splní všechna kritéria, budou určeny všechny čtyři,“ řekl mluvčí japonské vlády Minoru Kihara.

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Japonsko hledá záložní metropoli pro případ katastrofy, může jich být více

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