Pozornost se dnes upíná především k čtyřsetisícovému městu Fudžisawa ležícím jižně od Tokia, kde žije asi osm set muslimských imigrantů ze Šrí Lanky. Na protestu proti výstavbě mešity si tu založil politickou kampaň třiapadesátiletý youtuber Susumu Kikutake.
Podle něj muslimové budou u plánované mešity pohřbívat své mrtvé, což je dle místních pravidel v městské zástavbě zakázáno. Sdružení stojící za výstavbou mešity to popřelo, své souvěrce prý pohřbívá na existujících hřbitovech. Policie odmítla i Kikutakeho námitky, že v okolí již existujících mešit se roste kriminalita.
Povyk ve Fudžisawě upozornil na rostoucí kulturní třenice spojené s nárůstem muslimské populace. Jestliže v roce 2010 se k islámu hlásilo asi 110 tisíc obyvatel Japonska, v roce 2024 jich už bylo asi 420 tisíc. Počet mešit se více než ztrojnásobil, dnes je jich nejméně 164.
Hlavní roli v tom hraje příliv pracovníků z Indonésie. Japonsko totiž čelí hluboké populační krizi a předminulý rok zaznamenalo méně než 686 tisíc novorozenců, což je nejméně v moderních dějinách. Počet obyvatel už čtrnáct let v řadě klesá a předpokládá se, že pokud se negativní trendy nezmění, bude mít dnes 122 milionová země v roce 2070 o čtyřicet milionů obyvatel méně.
Ostrovní zemi, která se vždy bránila imigraci, tak nezbývá nic jiného než sázka na robotizaci a dovoz pracovníků ze zahraničí. Především z Vietnamu a Indonésie, nejlidnatější muslimské země na světě, odkud se na základě mezivládní dohody rekrutují ošetřovatelé do domovů pro seniory.
Počet cizinců předloni vystoupal na 3,8 milionu, tedy asi na tři procenta populace. Příliv cizinců a muslimské náboženské zvyklosti se staly citlivým politickým tématem, ze kterého před volbami těžila malá populistická strana Sanseito. Vláda proto už loni vytvořila speciální úřad pro mírnění obav z imigrantů.
Japonce praktikující výhradně kremaci nejvíc dráždí pohřby do země. Kremace je totiž dle muslimů haram, tělo je považováno za dar od Boha a má zůstat zachováno pro posmrtný život. Jenže v hustě zalidněném Japonsku existuje jen asi deset hřbitovů umožňujících islámské pohřby a zřizování nových naráží na odpor starousedlíků.
Loni v červnu vyvolala znepokojení také velká veřejná modlitba v parku ve městě Fukuoka, kam dorazilo asi šest set muslimů. Představitelé muslimské obce slibují, že se pokusí s veřejností vést pravidelný dialog a hlasitost modliteb omezit tak, aby nerušily sousedy.