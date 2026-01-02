Na japonského císaře pokřikoval naháč. Policisté jej zabalili do deky

Autor: ,
  21:15
Přibližně 20letý muž se v pátek zcela obnažil před japonským císařem Naruhitem a jeho rodinou, kteří u příležitosti nového roku zdravili veřejnost.
Členové japonské císařské rodiny (zleva): princezna Aiko, bývalá císařovna...

Členové japonské císařské rodiny (zleva): princezna Aiko, bývalá císařovna Michiko, bývalý císař Akihito, císař Naruhito, císařovna Masako, korunní princ Akishino, korunní princezna Kiko, princezna Kako a princ Hisahito se účastní novoročního pozdravu na verandě císařského paláce v Tokiu.(2. ledna 2026), | foto: Profimedia.cz

Zástupy lidí vítající dynastii (2. ledna 2026).
Císař Naruhito s císařovnou Masako při novoročním pozdravu na verandě...
Dolní komora japonského parlamentu zvolila premiérkou šéfku vládní strany LDP...
Americký prezident Donald Trump a japonská premiérka Sanae Takaičiová si...
5 fotografií

Pětašedesátiletý Naruhito, 62letá císařovna Masako a další členové císařské rodiny v pátek jako vždy po Novém roce pozdravili přihlížející z balkonu paláce v centru Tokia.

Na místě tak jako každý rok stály na všech pět vystoupení dynastie i přes chladné počasí zástupy lidí. Palác dnes navštívilo okolo 60 tisíc lidí, kterým zamávali mimo jiné i Naruhitův otec Akihito, který abdikoval v roce 2019, a jeho žena Mičiko.

Císař v projevu podle AP připomněl, že loni uplynulo 80 let od konce války, a zdůraznil význam poselství míru kvůli dalším válkám a konfliktům ve světě. Mluvil také o nedávných přírodních katastrofách, jako byla zemětřesení, lesní požáry a silné deště a sněžení.

Právě v moment, kdy Naruhito přednášel svůj projev, se jeden z diváků v první řadě podle médií svlékl donaha a začal křičet. Poté, co nahý přeskočil zábrany, jej okamžitě zadrželi příslušníci císařské gardy a tokijské policie a zabalili ho do deky.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.