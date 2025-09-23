Naším lídrem bude tučňáčí chatbot. Japonskou stranu má řídit umělá inteligence

„Novým lídrem bude AI,“ říká pětadvacetiletý student Kjótské univerzity Koki Okumura. „Strana svěří rozhodování umělé inteligenci,“ pokračuje muž, který novou japonskou stranu Cesta ke znovuzrození měl původně vést sám. Vyhrál totiž interní volbu o post šéfa partaje.
Nyní však plánuje, že se stane pouhým asistentem tučňáčího chatbota. Podoba tohoto avatara podle Okumury odkáže k národní lásce Japonců ke zvířatům. Zvíře ani virtuální entita se podle japonského práva ovšem nemůže účastnit voleb. „Z právního hlediska musí být zástupcem fyzická osoba, takže formálně funguje jako zástupce člověk,“ vysvětluje Okumura.
Chatbot přesto časem převezme celý rozhodovací proces strany, předpokládá. Nebude však určovat politické aktivity členů strany, ale zaměří se například na rozhodnutí k rozdělování zdrojů mezi členy, doplnil Okumura podle portálu The Japan Times. Jak bude nový lídr strany vypadat a kdy se pustí do práce, však zatím neodhalil.
„Věřím, že má potenciál dosáhnout věcí s větší přesností než lidé. Tento přístup nám umožňuje pečlivě zvážit hlasy, které jsou lidmi často přehlíženy, a potenciálně tak vytvořit inkluzivnější a humánnější prostředí pro politickou participaci,“ míní.
Strana je podle CNN založená na principu, že každý, kdo se zajímá o politiku, by měl dostat šanci se na ní podílet. V lednu ji založil Šindži Išimaru, bývalý starosta města Akitakata na západě Japonska. Išimaru v srpnu funkci položil poté, co se mu z padesáti požadovaných křesel v posledních lokálních volbách nepodařilo zajistit ani jedno.
Japonská vláda v posledních letech využívání AI ve společnosti podporuje, což podle odborníků může ve stárnoucí populaci kompenzovat výpadky na pracovním trhu. Některé vládní úřady už „chatbota“ povolaly na různé úlohy, například vyhledávání opuštěných domů. K rozsahu, jakém chce AI „zaměstnat“ Okumura, se nicméně státní správa dosud neodhodlala.
Objevují se i kritické hlasy. „Voliči si vybírají člověka, kterému mohou věřit, a vybírají si také stranu, která je v souladu s jejich pocity. Umělá inteligence je od toho zcela oddělená,“ podotýká japonský politolog Hiroši Širatori, podle něhož Japonci na AI ve volbách ještě nejsou připravení. Nepředpokládá proto, že by se z odvážného nápadu stal trend.
Dodává také, že pokud by se k AI uchýlily i další politické strany, všechny by nakonec mohly vypadat velmi podobně, ba dokonce stejně. „To by z podstaty bylo antidemokratické,“ míní. Podle britského odborníka na etiku a udržitelné podnikání Thomase Ferrettiho pak hrozí, že pokud bude chatbot přijímat samostatná politická rozhodnutí, může se zcela odchýlit od přání a hodnot lidské společnosti.
Okumura však v neobvyklém lídrovi vidí nejen průkopnickou činnost.„Směřujeme k světu, ve kterém budeme komunikovat s umělou inteligencí. Pokud k tomu dojde, jak bychom měli postupovat v případě sociálních a politických systémů, které jsme dosud považovali za samozřejmé? Chceme být první, kdo tento experiment na špičkové úrovni provede,“ prohlásil.
Kromě Japonska už k zapojení AI do politiky přistoupili třeba v Albánii, kde z ní udělali virtuální ministryni Diellu, nebo v americkém Wyomingu. Tam kandidát na starostu města Cheyenne Victor Miller umístil chatbota na volební kandidátku. V britském Brightonu se o post ucházel muž vystupující jako Steve. I on plánoval, že práci přenechá umělé inteligenci. Oba muži následně přišli o přístup k ChatGPT.