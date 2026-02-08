Premiérčina Liberálnědemokratická strana (LDP), která dosud s podporou nezávislých měla 199 zákonodárců, bude mít podle NHK parlamentní dvoutřetinovou většinu sama o sobě. Už původní propočet přisuzující LDP absolutní většinu podle NHK znamenal, že Takaičiová zůstane nadále u moci.
Takaičiová v rozhovoru s NHK řekl, že současný koaliční kabinet považuje za dobrý tým. „Od jeho vzniku uplynuly jen tři měsíce, ale jeho členové pracují skutečně tvrdě a mají výsledky. Takže si nemyslím, že ho budu měnit,“ řekla.
Takaičiová, která se těší nebývalé popularitě mezi mladými voliči, je první ženou v čele japonské vlády, u moci je od konce října. Koncem ledna rozpustila dolní komoru parlamentu a vyhlásila předčasné volby s cílem získat výraznější parlamentní většinu.
Opoziční Středová reformní aliance (CRA) ve volbách utrpěla značnou porážku a v dolní komoře bude mít nově 45 místo stávajících 172 křesel. Opozice už uvedla, že špatné výsledky musí strana přijmout s pokorou a vážností.
Ačkoli oficiální výsledky volební komise teprve oznámí, tchajwanský prezident Laj Čching-te již Takaičiové poblahopřál k vítězství. „Kéž vaše vítězství přinese větší prosperitu a bezpečnější budoucnost Japonsku a jeho partnerům v regionu,“ napsal na X.
Japonsko a Tchaj-wan jsou blízcí spojenci. Takaičiová loni 7. listopadu řekla, že čínský vojenský útok na Tchaj-wan by mohl představovat situaci ohrožující přežití Japonska, v níž by Tokio mohlo uplatnit právo na kolektivní sebeobranu na základě zákona z roku 2015. Peking, který považuje Tchaj-wan za svou vzbouřenou provincii, postoj Tokia ostře kritizoval.
Očekávaný silný mandát budoucí vlády by mohl urychlit Takaičiové plány na posílení japonské armády, což by podle Reuters zesílilo hněv Pekingu, který její snahy označuje za pokus o oživení japonské militaristické minulosti. Voliči pak od premiérky očekávají, že dokáže Japonsko vytáhnout z desetiletí trvající ekonomické stagnace.