Japonsko schválilo zpřísnění covidových zákonů. Za odmítnutí hospitalizace může lidem hrozit až rok vězení

Tokio Japonská vláda v pátek schválila dva návrhy zákonů, jež by měly umožnit trestat ty, kdo poruší opatření vyhlášená s cílem zabránit šíření koronaviru. Parlament by o nich měl začít jednat počátkem února. Epidemická situace v Japonsku je bedlivě sledována také proto, že by se v metropoli Tokiu měla za šest měsíců konat odložená letní olympiáda.

Japonské úřady letos pro více než polovinu obyvatel země, včetně Tokia, znovu zavedly stav nouze kvůli nárůstu případů nákazy koronavirem. Bary a restaurace mají omezit otvírací dobu, občané byli požádáni, aby se neshromažďovali. Na rozdíl od většiny ostatních zemí ale japonské úřady nemohou tato opatření nařídit a jejich porušování trestat například pokutami.

Bude nutné zrušit olympiádu, shoduje se japonská vláda. Organizátoři her ale počítají s letošním termínem To by měly změnit nové zákony, které dnes schválil kabinet. Bary a restaurace odmítající zavřít v souladu s nynějším doporučením ve 20:00 hodin by propříště mohly dostat pokutu až 500 000 jenů (104 000 Kč). Podobně by mohly být pokutovány firmy, které odmítnou omezit kvůli koronaviru provoz. Legislativní novinky by rovněž umožnily udělit až roční trest vězení lidem, kteří mají pozitivní test na koronavirus, ale odmítnou nařízenou hospitalizaci, napsala agentura AFP. Opozice navrhované opatření kritizovala jako přehnané.

V Japonsku, které má více než 126 milionů obyvatel, za poslední den přibylo přes 5000 případů nákazy a jejich celkový počet od začátku epidemie přesáhl 350 000. S nemocí covid-19 zemřelo více než 4800 pacientů.