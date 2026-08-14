Ve čtvrtek večer se do oblasti přihnal přívalový liják, při němž padaly srážky s intenzitou až 100 milimetrů za hodinu. Místní meteorologové uvádějí, že podobná síla deště zde nemá precedens.
„V minulosti jsem řešil mnoho katastrof, ale takovýto případ jsem nezažil,“ citovala stanice BBC guvernéra Čiby Tošihita Kumagaje. Nyní je podle něj prioritou záchrana životů lidí, v terénu jsou všechny dostupné týmy záchranářů.
Podle místních úřadů je mezi oběťmi šestašedesátiletá žena, která zahynula v automobilu na zaplavené silnici. Dalším mrtvým je muž, jehož tělo objevili na jiné zaplavené komunikaci, další člověk zkolaboval a zemřel po převozu do nemocnice. Úřady se obávají, že počet obětí poroste, nejméně jeden člověk se pohřešuje.
Dnes ráno intenzita deště poklesla, v průběhu dne ale meteorologové předpovídají další zesílení.
Metropolitní oblast Tokia se ještě nevzpamatovala ze zásahu tropické bouře Chan-hom, která ji sužovala ve středu, jen čtyři dny poté, co se Japonskem přehnal tajfun Dolphin.