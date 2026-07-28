Japonsko zasáhlo zemětřesení o síle 7,1, země varuje před tsunami

Japonská vláda vyhlásila mimořádná varování před zemětřesením pro prefektury Kumamoto, Nagasaki, Kagošima, Fukuoka, Saga, Óita a Mijazaki, které se nacházejí na jihu ostrova Kjúšú.
Podle japonského Národního výzkumného institutu pro vědu o Zemi a prevenci katastrof (NIED) mohly otřesy v prefektuře Kumamoto dosáhnout nejvyššího stupně. Na japonské sedmistupňové škále intenzity to odpovídá hodnotě 7.
Úřady zatím neuvedly žádné informace o případných škodách nebo obětech. Japonsko patří mezi země s nejvyšší seismickou aktivitou na světě a úřady mají rozsáhlý systém varování před zemětřeseními a tsunami.
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