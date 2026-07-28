Japonsko zasáhlo zemětřesení o síle 7,1, země varuje před tsunami

Autor: ,
  11:02aktualizováno  11:02
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Japonský ostrov Kjúšú zasáhlo zemětřesení o předběžné síle 7,1. Oznámila to japonská meteorologická agentura (JMA), která následně vydala varování před tsunami s možnou výškou až jeden metr.

Japonská vláda vyhlásila mimořádná varování před zemětřesením pro prefektury Kumamoto, Nagasaki, Kagošima, Fukuoka, Saga, Óita a Mijazaki, které se nacházejí na jihu ostrova Kjúšú.

Podle japonského Národního výzkumného institutu pro vědu o Zemi a prevenci katastrof (NIED) mohly otřesy v prefektuře Kumamoto dosáhnout nejvyššího stupně. Na japonské sedmistupňové škále intenzity to odpovídá hodnotě 7.

Úřady zatím neuvedly žádné informace o případných škodách nebo obětech. Japonsko patří mezi země s nejvyšší seismickou aktivitou na světě a úřady mají rozsáhlý systém varování před zemětřeseními a tsunami.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.