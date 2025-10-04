Japonci míří k první premiérce. Takaičiová vede stranu, o vládě rozhodnou poslanci

Členové vládní strany se rozhodovali mezi pěti kandidáty. Do druhého kola se 183 hlasy postoupila čtyřiašedesátiletá Takaičiová a se 164 hlasy současný čtyřiačtyřicetiletý ministr zemědělství Šindžiro Koizumi.
Exministryně ve druhém kole získala 185 hlasů, o 29 více než její soupeř, a stala se tak první ženou v čele LDP. Šéfkou strany bude do roku 2027. Pokud získá i podporu poslanců, bude první japonskou premiérkou.
Takaičiová nahrazuje osmašedesátiletého dosavadního šéfa strany a zároveň premiéra Šigerua Išibu, který na obě funkce rezignoval 7. září. Důvodem byla ztráta většiny vládní koalice, složené z LDP a strany Komeitó, v obou komorách parlamentu. Takaičiová bude proto muset začít spolupracovat s nějakou z opozičních stran, aby stanula v čele vlády.
Nová předsedkyně vládní strany je obdivovatelkou britské premiérky Margaret Tchatcherové a někdejší chráněnkou japonského expremiéra Šinzóa Abeho. Vystupuje kriticky vůči Číně a pravidelně navštěvuje svatyni Jasukuni, která je považována za symbol japonského militarismu.
Takaičiová mimo jiné slíbila tvrdý postup v otázce migrace, staví se negativně k manželství stejnopohlavních párů a nebrání se spolupráci s krajně pravicovými uskupeními. Její ultrakonzervativní postoj se považuje za velké riziko pro vztahy Japonska s dalšími asijskými zeměmi, napsala agentura AP.