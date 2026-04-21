Zlom v poválečné politice, Japonci usnadní vývoz zbraní. Porušení ústavy, míní kritici

  10:03aktualizováno  10:03
Vláda japonské premiérky Sanae Takaičiové schválila změny usnadňující vývoz zbraní. Agentura AP to označila za zásadní obrat v dosavadní poválečné pacifistické politice Japonska. Kritici naopak tvrdí, že postup vlády porušuje japonskou ústavu, kterou se tato asijská země zříká války. Čína krok japonské vlády odsoudila.
Japonská premiérka Sanae Takaičiová hovoří během tiskové konference v kanceláři...

Japonská premiérka Sanae Takaičiová hovoří během tiskové konference v kanceláři premiéra v Tokiu. (17. prosince 2025) | foto: Úřad japonské premiérky prostřednictvím APAP

Americký prezident Donald Trump a japonská premiérka Sanae Takaičiová si...
Japonská premiérka Sanae Takaičiová (20. dubna 2026)
Prezident Donald Trump hovoří s japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou v Oválné...
Prezident Donald Trump hovoří s japonskou premiérkou Sanae Takaičiovou v Oválné...
Cílem změn je podle AP vybudovat zbrojní průmysl a prohloubit obrannou spolupráci se zahraničními partnery. Japonsko mění svůj postoj v době, kdy čelí rostoucím výzvám v regionu včetně mocenským ambicím Číny. Naopak japonští partneři včetně Austrálie, jihovýchodní Asie či Evropy rozhodnutí Tokia vítají.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí Kuo Ťia-kchun uvedl, že Peking se bude změně vývozních pravidel, které označil za bezohlednou militarizaci Japonska, bránit. „Mezinárodní společenství, včetně Číny, bude v této věci nadále velmi ostražité,“ dodal.

Vztahy mezi Tokiem a Pekingem se zhoršily poté, co premiérka Takaičiová koncem loňského roku naznačila, že by armáda její země mohla zasáhnout, pokud by Čína podnikla kroky proti Tchaj-wanu. Ten Čína považuje za součást svého území. Čína v posledních měsících opakovaně kritizovala japonskou vládu za snahu oživit militarismus ze 30. a 40. let minulého století, kdy japonská armáda kolonizovala několik asijských zemí, včetně Číny, a páchala v nich zvěrstva.

Japonsko dlouhodobě zakazovalo vývoz většiny zbraní. Vzhledem k mezinárodnímu napětí ale přikročilo ke změnám, i tak byl ale export omezen na pět oblastí, a to záchranu, transport, varování, průzkum a odstraňování min.

Nové směrnice ale tyto limity ruší a umožňují vývoz i zbraní, jako jsou stíhačky, rakety a střely nebo torpédoborce. AP poznamenala, že to je zásadní změna oproti stávajícímu vývozu neprůstřelných vest či plynových masek poskytovaných Ukrajině či průzkumných radarů dodaných na Filipíny.

Právě Ukrajina se o japonský zbrojní průmysl zajímá a ráda by se s Tokiem dohodla na výměně domácích obranných technologií za japonské zbraně. A zájem má i Japonsko. Agentura Kjódó v březnu informovala o tom, že japonská vláda zvažuje pořízení ukrajinských útočných dronů k posílení vlastní obranyschopnosti.

