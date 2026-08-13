Po Číně přinesla bouře záplavovou pohromu i Japonsku. Srážky jsou rekordní

Záběry místní zpravodajské služby NHK ukazují chodce, kteří se brodí vodou před vlakovou stanicí v Ičikawě. Auta se zasekla ve vodě a některé vlakové linky přerušily provoz. Dvě osoby v Ičikawě zůstaly uvězněny v zaplaveném autě. Záchranáři je vyprostili až ve vedlejším městě Kašiwa.
Podle předpovědi by ve městě Čiba a přilehlých sídlech mělo v noci napadnout přes sto milimetrů srážek. Obyvatelům zasažených lokací úřady doporučily vyhledat přístřeší v bezpečnějších prostorách.
Jeden ze zaměstnanců vládního Japonského meteorologického úřadu (JMA) Takuya Hosomi potvrdil, že množství srážek bylo rekordní.
Silné deště ostrovy zasáhly krátce po tropické bouři, která se přehnala severovýchodem země. Bouřlivé počasí zranilo sedm lidí, vyvrátilo stromy a způsobilo výpadky elektřiny.
Hlavní město se s dešti potýkalo v noci na čtvrtek místního času. Tokio zasáhla tropická bouře Chan-hom, která vyvracela stromy a tisíce domácností připravila o elektřinu. Pět lidí v této souvislosti utrpělo lehká zranění.
V Tokiu fungovaly příměstské vlaky a letecké spoje normálně a obchodní život probíhal téměř jako obvykle. I když tam bouře na několika místech porazila stromy, nikdo nebyl zraněn. Úředníci naopak informovali o zraněných dvou mužích v severní prefektuře Iwate a třech ženách v Ibaraki. V této a sousední prefektuře Točigi bylo dnes ráno místního času bez elektřiny přes 3000 domácností.
Na tokijském letišti Haneda bylo v úterý zrušeno asi 60 odletů a příletů, zatímco oblíbená pláž Oarai v Ibaraki byla kvůli uzavření prázdná. Pro Ibaraki se jednalo o první tajfun, který jej zasáhl od roku 1951, kdy JMA začala vést záznamy.
Bouře Chan-hom zasáhla tuto souostrovní zemi několik dní poté, co tajfun Dolphin způsobil v některých částech jižního Japonska značné škody, ochromil dopravu a donutil stovky lidí vyhledat úkryt. Poté, co Dolphin zeslábl na bouři, zabil na Filipínách deset lidí a způsobil záplavy v Číně, kvůli čemuž se musely stovky tisíc lidí evakuovat.