Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, k pobřeží se blíží tsunami. Chvělo se i Tokio

  10:39aktualizováno  10:45
Severovýchodní pobřeží Japonska v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle 7,5, uvedly úřady. Japonská meteorologická služba (JMA) vydala varování před až třímetrovou vlnou tsunami. Ty už lidé viděli, jak se blíží k pobřeží. Zemětřesení bylo podle agentury AFP tak silné, že otřáslo i výškovými budovami v Tokiu, vzdáleném stovky kilometrů.

Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, úřady varovaly před vlnou tsunami. (20. dubna 2026) | foto: Reuters

Zemětřesení s ohniskem v Tichém oceánu v hloubce deseti kilometrů udeřilo v 16:53 místního času (9:53 SELČ) u pobřeží prefektury Iwate. Varování úřadů před následnou vlnou tsunami bylo kromě Iwate ohlášeno v prefekturách Aomori a Hokkaidó.

Japonská média hlásí, že už jsou vidět vlny tsunami, jak se blíží k pobřeží země. Japonská vláda zřídila krizový štáb a vyzvala občany v postižených oblastech, aby se evakuovali do bezpečí, řekla premiérka Sanae Takaičiová.

Úřady nejprve informovaly o síle 7,4, později ji podle agentury Reuters upravily na 7,5. Rychlovlak na trase Tokio-Aomori už kvůli silnému zemětřesení přerušil provoz.

Japonsko je jednou ze seismicky nejaktivnějších oblastí na světě a zemětřesení jsou tam častá. V březnu 2011 zasáhly tuto zemi největší zaznamenané otřesy v její historii, které vyvolaly místy až dvacetimetrovou vlnu tsunami.

Podle oficiálních statistik tehdy zemřelo 15 880 lidí a téměř 2 700 se pohřešovalo. Vlna tehdy způsobila havárii v jaderné elektrárně Fukušima, kde došlo ke značnému úniku radiace.

Mohlo by Vás zajímat

