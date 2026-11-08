Otřesy měly podle Japonské meteorologické agentury (JMA) sílu 5,7, zatímco americká geologická služba (USGS) stanovila magnitudu na 5,5.
Japonská televize odvysílala záběry rozbitých oken a výloh či popadané regály v obchodech. Mezi zraněnými jsou i lidé, kteří se zranili při útěku, například při pádu ze schodů.
Japonsko je jednou ze seismicky nejaktivnějších oblastí na světě a zemětřesení jsou tam častá.
V březnu 2011 zasáhly tuto zemi největší zaznamenané otřesy v její historii, které vyvolaly místy až 20metrovou vlnu cunami. Podle oficiálních statistik tehdy zemřelo 15 880 lidí a téměř 2700 bylo pohřešováno. Vlna cunami tehdy způsobila havárii v jaderné elektrárně Fukušima, kde došlo ke značnému úniku radiace.