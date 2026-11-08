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Japonsko zasáhlo silné zemětřesení. Nejméně 22 lidí utrpělo zranění

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  8:59
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Centrální Japonsko v neděli zasáhlo silné zemětřesení. Postihlo prefekturu Aiči včetně města Hamamacu, které leží asi 300 kilometrů jihozápadně od Tokia. Otřesy zasáhly i Kjóto a Naru, někdejší japonská hlavní města, či prefekturu Jamanaši, kde se nachází nejvyšší japonská hora Fudži. Místní média informovala o nejméně 22 zraněných.

Otřesy měly podle Japonské meteorologické agentury (JMA) sílu 5,7, zatímco americká geologická služba (USGS) stanovila magnitudu na 5,5.

Centrální Japonsko zasáhlo silné zemětřesení. Místní média informovala o nejméně 22 zraněných. (8. listopadu 2026)
Výlohu autosalonu rozbilo zemětřesení ve městě Tojohaši v prefektuře Aiči. (8. listopadu 2026)
Centrální Japonsko zasáhlo silné zemětřesení. (8. listopadu 2026)
Centrální Japonsko zasáhlo silné zemětřesení. (8. listopadu 2026)
5 fotografií

Japonská televize odvysílala záběry rozbitých oken a výloh či popadané regály v obchodech. Mezi zraněnými jsou i lidé, kteří se zranili při útěku, například při pádu ze schodů.

Japonsko je jednou ze seismicky nejaktivnějších oblastí na světě a zemětřesení jsou tam častá.

V březnu 2011 zasáhly tuto zemi největší zaznamenané otřesy v její historii, které vyvolaly místy až 20metrovou vlnu cunami. Podle oficiálních statistik tehdy zemřelo 15 880 lidí a téměř 2700 bylo pohřešováno. Vlna cunami tehdy způsobila havárii v jaderné elektrárně Fukušima, kde došlo ke značnému úniku radiace.

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