Legendární Machu Picchu měl Japonec celé pro sebe. Na povolení vstupu čekal kvůli covidu sedm měsíců

Machu Picchu Japonský turista přijel do Peru, aby navštívil Machu Picchu. Země však v březnu v důsledku koronakrize vyhlásila přísná opatření a zavřela památky včetně inckého města. Turista tak čekal sedm měsíců, než se na kultovní místo téměř zázrakem dostal. Památku měl celou pro sebe.

Turista Jesse Takayama měl plán, že v Peru stráví pár dní. Přiletěl speciálně kvůli tomu, aby si prohlédl Machu Picchu. V polovině března si koupil lístek se vstupem a ubytoval se ve vesnici Aguas Calientes. Tato vesnice leží na úpatí hory Machu Picchu a je běžně výchozím místem pro návštěvu známé památky, píše The Guardian.

Dva dny po příletu japonského turisty se však objevil koronavirus. Památka zavřela své brány. Turista se však rozhodl počkat a ve vesnici na úpatí hory strávil 7 měsíců. Během nich podal speciální žádost ministru kultury, aby mu povolil vstup do bájného města. Ten mu vyhověl.

„Přišel do Peru se snem, že místo navštíví,“ řekl peruánský ministr kultury. „Japonskému turistovi jsme dovolili vstoupit s vedoucím památky, aby mohl svůj sen uskutečnit, než se vrátí nazpět do své země,“ dodal.

Kečuánsky Machu Picchu znamená "Starý vrch",

Jde o ruiny předkolumbovského inckého města v peruánských Andách.

Město nachází se nad řekou Urubamba v nadmořské výšce 2430 m n. m.



Inkové začali město stavět okolo roku 1430.



V roce 2007 byla památka zařazena mezi nových sedm divů světa. Zdroj: Wikipedia.org

V neděli se tak Takayamovi podařilo, po sedmi měsících čekání, do ruin inckého města vstoupit. Stal se tak prvním návštěvníkem po půl roce, který se mohl po bájném městě projít. Další turisté by mohli následovat, datum však zatím ministr nespecifikoval. „Je to úžasné! Moc vám děkuji!“ řekl ve videu na vrcholu Machu Picchu nadšený turista.

Peru značně poznamenala koronavirová krize. Země má nejvyšší úmrtnost v přepočtu na počet obyvatel na světě. Zaznamenala 33 305 úmrtí, a to má pouze třikrát více obyvatel než Česká republika, kde s covidem zemřelo okolo tisíce lidí.

V Peru jsou od března dodnes zavřené školy, otevírat by se měly až příští rok. V zemi je stále nouzový stav, zákazy shromažďování a podobně. Památky jsou pro turisty uzavřeny, země dokonce teprve nedávno povolila lety z jiných zemí, a to pouze pro státy z Jižní Ameriky. Japonský turista si však ze země odveze nezapomenutelný zážitek.